6 речей, які ніколи не можна прати з харчовою содою

Одяг з делікатних тканин

Шовк, атлас, мереживо, шифон і кашемір - делікатні тканини, які потребують особливого догляду та уваги під час прання. Ці матеріали більш вразливі до пошкодження абразивними мийними засобами, яким є харчова сода.

Попри те, що харчова сода відома як м'який очищувач, вона може становити потенційну небезпеку для цих предметів. Її дрібні частинки можуть спричинити потертість або розпушування делікатних волокон.

Таким чином, прання таких речей з содою може зробити одяг менш привабливим і скоротити термін його носіння. Щоб зберегти якість делікатних матеріалів і не завдати їм шкоди, найкраще використовувати м'який спеціальний засіб для прання, розроблений спеціально для них.

Одяг з прикрасами

Якщо ваша улюблена сорочка прикрашена паєтками, бісером або вишивкою, варто двічі подумати, перш ніж прати її з харчовою содою.

Абразивна природа соди може пошкодити або навіть послабити кріплення цих прикрас, в результаті чого одяг виглядатиме не так блискуче. Замість цього спробуйте почистити ці речі точково.

Одяг темного кольору

Серед речей, які не варто прати содою, є одяг темного кольору. Хоча сода чудово видаляє складні плями, іноді вона залишає білий осад або наліт на темних матеріалах. Особливо, якщо сода не повністю розчиняється або не виполіскується під час прання.

Ці залишки стають помітними на чорному або темному одязі і надають йому неприємного вигляду. Тож, якщо ви не хочете, щоб маленька чорна сукня перетворилася на маленьку сіру сукню, краще використовувати спеціальні м'які засоби для прання таких речей.

Стійкий до плям або водонепроникний одяг

Стійкий до плям або водонепроникний одяг, наприклад, куртки, плащі або спорядження для активного відпочинку, зазвичай має захисне покриття, яке не пропускає рідини і запобігає знебарвленню.

Прання з харчовою содою може погіршити водонепроникні властивості тканини, зруйнувавши дрібні волокна захисного шару. Таким чином, речі стають менш ефективними у протистоянні плямам або воді.

Щоб зберегти цей спеціальний одяг ефективним, найкраще дотримуватися інструкцій по догляду від виробника.

Вогнестійкий одяг

Вогнестійкий одяг може протистояти загорянню та забезпечувати захист від пожеж. Цей одяг зазвичай покритий матеріалами, які можуть руйнуватися під дією харчової соди.

Лужні властивості харчової соди можуть вступати в реакцію з покриттям, що знижує їхню ефективність і потенційно ставить під загрозу безпеку одягу.

Важливо дотримуватися інструкцій виробника з прання вогнестійкого одягу, щоб зберегти не лише його вогнестійкі властивості, а й безпеку.

Одяг з деякими плямами

Хоча харчова сода може бути ефективним засобом для видалення певних плям, це не чарівний засіб від усіх бід. Наприклад, вона не дуже ефективна при виведенні плям на масляній основі, таких як жир або моторне мастило.

Крім того, в деяких випадках харчова сода може закріпити певні плями, наприклад, від крові або вина, що ускладнить їхнє подальше видалення. Тому перед пранням такі забруднення краще обробити засобом для виведення плям.