6 вещей, которые никогда нельзя стирать с пищевой содой

Одежда из деликатных тканей

Шелк, атлас, кружево, шифон и кашемир - деликатные ткани, требующие особого ухода и внимания во время стирки. Эти материалы более уязвимы к повреждению абразивными моющими средствами, которыми является пищевая сода.

Несмотря на то, что пищевая сода известна как мягкий очиститель, она может представлять потенциальную опасность для этих предметов. Ее мелкие частицы могут вызвать потертость или разрыхление деликатных волокон.

Таким образом, стирка таких вещей с содой может сделать одежду менее привлекательной и сократить срок ее ношения. Чтобы сохранить качество деликатных материалов и не причинить им вреда, лучше всего использовать мягкое специальное средство для стирки, разработанное специально для них.

Одежда с украшениями

Если ваша любимая рубашка украшена пайетками, бисером или вышивкой, следует дважды подумать, прежде чем стирать ее с пищевой содой.

Абразивная природа соды может повредить или даже ослабить крепление этих украшений, в результате чего одежда будет выглядеть не столь блестяще. Вместо этого попытайтесь почистить эти вещи точечно.

Одежда темного цвета

Среди вещей, которые не следует стирать содой, есть одежда темного цвета. Хотя сода отлично удаляет сложные пятна, иногда она оставляет белый осадок или налет на темных материалах. Особенно, если сода не полностью растворяется или не выполаскивается во время стирки.

Эти остатки становятся заметными на черной или темной одежде и придают ей неприятный вид. Поэтому, если вы не хотите, чтобы маленькое черное платье превратилось в маленькое серое платье, лучше использовать специальные мягкие средства для стирки таких вещей.

Устойчивая к пятнам или водонепроницаемая одежда

Устойчивая к пятнам или водонепроницаемая одежда, например, куртки, плащи или снаряжение для активного отдыха, обычно имеет защитное покрытие, которое не пропускает жидкости и предотвращает обесцвечивание.

Стирка с пищевой содой может ухудшить водонепроницаемые свойства ткани, разрушив мелкие волокна защитного слоя. Таким образом, вещи становятся менее эффективными в противостоянии пятнам или воде.

Чтобы сохранить эту специальную одежду эффективной, лучше всего следовать инструкциям по уходу от производителя.

Огнестойкая одежда

Огнестойкая одежда может противостоять возгоранию и обеспечивать защиту от пожаров. Эта одежда обычно покрыта материалами, которые могут разрушаться под действием пищевой соды.

Щелочные свойства пищевой соды могут вступать в реакцию с покрытием, что снижает их эффективность и потенциально ставит под угрозу безопасность одежды.

Важно следовать инструкциям производителя по стирке огнестойкой одежды, чтобы сохранить не только ее огнестойкие свойства, но и безопасность.

Одежда с некоторыми пятнами

Хотя пищевая сода может быть эффективным средством для удаления определенных пятен, это не волшебное средство от всех бед. Например, она не очень эффективна при выведении пятен на масляной основе, таких как жир или моторная смазка.

Кроме того, в некоторых случаях пищевая сода может закрепить определенные пятна, например от крови или вина, что затруднит их дальнейшее удаление. Поэтому перед стиркой такие загрязнения лучше обработать пятновыводителем.