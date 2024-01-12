6 простих звичок, які допоможуть почуватися щасливіше щодня

Видаліть щось зі свого списку справ

"На початку року виконання великої кількості завдань може опинитися на першому місці у нашому списку пріоритетів. Як не дивно, видалення чогось із нашого списку справ може стати ключем до того, щоб зробити більше", - вважає експерт зі здоров'я Анна Томкінс.

Вона зазначає, що часто ми беремо на себе завдання та даємо їм однаковий пріоритет. Як тільки ми маємо вибирати, що буде видалено зі списку, ми повинні розставити пріоритети та приділити більше часу справді важливим справам.

Поговоріть із незнайомцем

Дослідження показали, що спілкування з незнайомцями робить нас щасливішими та покращує настрій. Попри поширену думку, що люди можуть почуватися небажаними, більшість людей відкриті для випадкових дискусій.

Як соціальні істоти, нам потрібна людська взаємодія, і спілкування з незнайомцями дозволяє нам спілкуватися з людьми інакше, ніж із нашими близькими. Більшість людей дуже позитивно реагує на невимушене спілкування.

Їжте зелені овочі

Багато новорічних обіцянок зосереджено на обмеженнях. Завжди важливо робити щось менше, а чи не більше. Але ось прекрасна альтернатива: замість того, щоб сидіти на дієті чи скорочувати свій раціон, спробуйте їсти більше правильних продуктів.

Наповніть тарілку горою зелених овочів, додайте барвисті фрукти та овочі в кожен прийом їжі та наповніть їжу додатковими поживними речовинами.

Рухайтеся щодня

Обмежувати себе строгим режимом тренувань – не найкращий спосіб розпочати новий рік. Навпаки, знайдіть час, щоб насолодитися рухом та всіма його перевагами – це може стати здоровим зобов'язанням. Наприклад, прогуляйтеся на природі, зробіть розминку всередині робочого дня або потанцюйте на кухні, поки готується вечеря.

"Зробіть вправу якомога захоплюючою та обмежте кількість перешкод. Зберіть свій тренувальний одяг у певний час дня і приступайте до діда. Почніть з трьох хвилин або з того, що вам більше підходить", - радить Анна Томкінс.

Зробіть щось дурне

"Стати краще - це означає відмовитися від усіх задоволень, тому ми часто повертаємося до старих шкідливих звичок. Але можна дати нове визначення задоволенню, залишаючись при цьому трохи здоровішим (що, в будь-якому випадку, часто призводить до більшого щастя)", - вказує спеціаліст.

Наприклад, веселощі та дурниці вивільняють ендорфіни, гормон щастя, який нам потрібен, щоб почуватися краще.

"Не забувайте розслаблятися і поводитися трохи дивно. Складайте пісні, танцюйте, зображуйте знаменитостей - все, що хочете, але переконайтеся, що це абсурдно", - радить вона.

Лягайте спати трохи раніше

Це непросто, особливо з урахуванням нашого великого робочого навантаження та інших повсякденних обов'язків, але користь від більшої кількості сну величезна. Увімкніть на телефоні режим перед сном і використовуйте цей сигнал, щоб дізнатися, коли лягає спати.

Щоб легше заснути, постарайтеся скоротити час, що проводиться перед екранами увечері (синє світло порушує наш сон). Крім того, ведення щоденника перед сном може стати гарною ідеєю, щоб дати собі відпочинок та лягти спати з чимось позитивним.