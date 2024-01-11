6 думок і дій, які тільки посилюють тривожність та занепокоєння

Нервувати та хвилюватися - це абсолютно нормально, хоч і дуже неприємно. Але часом тривожність і занепокоєння настільки отруюють життя і зашкалюють, що людина не може продовжувати займатися звичними справами. І своїми звичками, а також думками ми лише посилюємо ситуацію.

Чорно-біле мислення

Воно також відоме як мислення "все або нічого". Суть у тому, що у людини все або добре, або погано - півтонів не може бути. Такий перехід із крайнощів у крайність може дуже ускладнити життя.

Уникнення

Психолог Дженніфер Андерс вважає, що це звичка номер один, що посилює тривогу. Ви намагаєтеся не робити те, що змушує вас нервувати. Але така спроба уникнути ситуацій, місць чи людей лише посилює тривогу. Наприклад, ви намагаєтеся вкотре не дивитися на баланс банківської картки, але при цьому не можете про це не думати.

Замість того, щоб уникати чогось, краще поступово змиритися з цим. Дуже важливо зазнати цього дискомфорту і потім обов'язково похвалити самого себе.

"Буквально скажіть собі: "Гей, ти пережив це, ти зробив цю важку справу, ти вижив, ти молодець", - радить експерт.

Пошук підтримки

Не важливо, питаєте ви думку інших людей або гуглите свої дивні симптоми - все це сприяє посиленню тривожності.

"У короткостроковій перспективі це придушує ваше занепокоєння у вашій свідомості, але в довгостроковій - фактично заганяє вас у петлю: вам завжди потрібне підтвердження власних думок, щоб почуватися нормально", - каже Андерс.

Катастрофічне мислення

Воно ж катастрофізація, тобто обмірковування найгіршого сценарію та віра в те, що цей сценарій є найбільш вірогідним. Наприклад, ви вже переконали себе в тому, що в метро буде душно, ви втратите свідомість і ніхто вам не допоможе. Або ж, що ваш платіж за кредитом не прийде вчасно і нарахують вам величезні пені.

"Спочатку ви переоцінюєте ситуацію, а потім недооцінюєте свою здатність впоратися з нею. А чи не краще прорвати це замкнене коло і повірити, що все вийде?" - каже фахівець.

Психотерапевт радить подумати, як ви могли б упоратися з неприємною ситуацією, якщо вона піде за найгіршим сценарієм, і продумати всі варіанти розвитку подій. Насправді він зазвичай не реалізується. Але вашій тривозі від цього не легше.

Негативна розмова із самим собою

Виявляється, говорити собі, що ви недостатньо гарні або що у вас щось не вийде, не просто підло. За словами психолога, це ще й посилює тривогу.

"Велика проблема полягає в тому, що багато людей не усвідомлюють, як вони розмовляють самі з собою і які слова вони використовують при цьому. Але, як правило, ці фрази часто дійсно різкі, навіть образливі", - пояснює Андерс.

Намагайтеся не вести подумки негативні діалоги з внутрішнім голосом: такі розмови теж можуть викликати почуття невиправданого занепокоєння.

Бажання догодити комусь

Може, ви просто хотіли порадувати знайомих, але подумайте ось про що: коли ви постійно ставите потреби та думки інших людей вище своїх власних, ви формуєте тривогу та почуття нехтування собою. Цим частіше страждають жінки, які привчені ставити потреби дітей, сім'ї вище за власних.