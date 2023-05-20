6 простих речей, які "притягнуть" до вас кохану людину

Чому стосунки з часом сходять нанівець?

"Весь вечір обоє залипають в телефоні… А потім колись закохана пара перетворюється на друзів чи сусідів по кімнаті… Знайомо? А так хочеться цікавих душевних розмов, пристрасті, яскравого сексу та відчувати себе коханими, правда ж?" - запитує психолог.

Дійсно, для більшості телефон замінив якісне спілкування. Бо тут швидкий та легкий дофамін: постійна зміна динамічної картинки, не треба напружуватись.

У кожного з нас є потреба в приємних емоціях, ще й гормони щастя викликають приємні відчуття. Та замість душевного відвертого спілкування багато пар сваряться та ображаються.

Негативні емоції часто переважають, а швидкий спосіб втекти від них - це соцмережі. В результаті життя пари стає нудним, час разом - одноманітним, а пристрасть згасає.

Урізноманітнити стосунки і повернути в них кохання дуже просто