6 простых вещей, которые "притянут" к вам любимого человека

Почему отношения со временем сходят на нет?

"Весь вечер оба залипают в телефоне... А потом когда-то влюбленная пара превращается в друзей или соседей по комнате... Знакомо? А так хочется интересных душевных разговоров, страсти, яркого секса и чувствовать себя любимыми, правда?" - спрашивает психолог.

Действительно, для большинства телефон заменил качественное общение. Потому что здесь быстрый и легкий дофамин: постоянная смена динамической картинки, не надо напрягаться.

У каждого из нас есть потребность в приятных эмоциях, к тому же гормоны счастья вызывают приятные ощущения. Но вместо душевного откровенного общения многие пары ссорятся и обижаются.

Отрицательные эмоции часто преобладают, а быстрый способ уйти от них - это соцсети. В результате жизнь пары становится скучной, время вместе - однообразным, а страсть угасает.

Разнообразить отношения и вернуть в них любовь очень просто