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6 простых вещей, которые "притянут" к вам любимого человека

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Суббота 20 мая 2023 21:01
6 простых вещей, которые "притянут" к вам любимого человека Как улучшить отношения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Юлия Дамочкина

Со временем влюбленные пары могут превращаться в друзей, которые делят квартиру и проводят вечера занимаясь чем-нибудь, но не друг другом. Конечно, каждый может и хочет иметь личное пространство, но для крепких и надежных отношений, в котором есть любовь, тяготение, страсть - нужно работать.

Как разнообразить отношения с любимым человеком, с которым у вас длительные отношения, "притянуть" партнера, рассказала в Instagram психолог Юлия Дамочкина.

Почему отношения со временем сходят на нет?

"Весь вечер оба залипают в телефоне... А потом когда-то влюбленная пара превращается в друзей или соседей по комнате... Знакомо? А так хочется интересных душевных разговоров, страсти, яркого секса и чувствовать себя любимыми, правда?" - спрашивает психолог.

Действительно, для большинства телефон заменил качественное общение. Потому что здесь быстрый и легкий дофамин: постоянная смена динамической картинки, не надо напрягаться.

У каждого из нас есть потребность в приятных эмоциях, к тому же гормоны счастья вызывают приятные ощущения. Но вместо душевного откровенного общения многие пары ссорятся и обижаются.

Отрицательные эмоции часто преобладают, а быстрый способ уйти от них - это соцсети. В результате жизнь пары становится скучной, время вместе - однообразным, а страсть угасает.

Разнообразить отношения и вернуть в них любовь очень просто

  • Посещайте каждый раз новые заведения.
  • Пробуйте новые вкусы (готовьте по новым рецептам или заказывайте что-то необычное, что давно мечтали попробовать).
  • Делайте друг другу каждый день новый комплимент (сегодня о внешности, завтра о вкусном ужине, послезавтра о способностях и умениях).
  • Измените привычный сценарий секса (место, позы, порядок действий, одежду и прочее).
  • Меняйте ароматы (парфюмы, шампуни, аромадиффузоры для дома).
  • Удивляйте маленькими сюрпризами (вкусняшками, запиской "Люблю" в кармане, наберите ванну с пенкой для любимых и прочее).

Раньше мы писали, какие вещи нельзя обсуждать с мужчинами.

Также читайте о шести нетипичных причинах, которые ежедневно разрушают ваши отношения.

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