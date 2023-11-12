UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

6 простих правил для довготривалого зберігання спідньої білизни

Як правильно зберігати спідню білизну (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Певно ви вже чули, що одяг потребує окремої турботи про себе, це стосується й того одягу, який не видно - нижньої білизни. Її також потрібно зберігати та доглядати за правилами.

Про те, як правильно зберігати спідню білизну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як правильно зберігати нижню білизну 

Для того, щоб ваші комплекти та окремі одиниці спідньої білизни залишалися в гарному стані, потрібно знати, як доглядати за нею та як правильно зберігати.

Зазвичай білизну виробляють з ніжних тканин, які є приємними на дотик та комфортними для носіння. 

Тому варто звертати увагу на рекомендації фахівців, які зазвичай є на етикетках та дотримуватися певних інструкцій. 

Як правильно зберігати спідню білизну (фото: Freepik)

6 правил для зберігання спідньої білизни вдома 

Правило перше: переконайтеся, що нижня білизна чиста перед зберіганням. Та потурбуйтесь про чистоту місця, де ви зберігаєте білизну.

Правило друге: зберігайте спідню білизну в сухому місці, щоб уникнути розвитку плісняви та неприємних запахів. Регулярно провітрюйте шафу чи ящик, де вона зберігається.

Правило третє: сортуйте білизну за видами та зберігайте їх окремо.Це допомагає уникнути пошкодження тканини та збереже організованість у шафі.

Правило четверте: використовуйте м'які контейнери або ящики для зберігання, щоб уникнути пошкодження форм білизни.

Правило п’яте: якщо у вас є нижня білизна з мереживом або тонкими деталями - зберігайте такі речі у спеціальних мішечках, окремо одну від одної.

Правило шосте: якщо ви додаєте ароматизатор до гардероба, то обовʼязково потрібно перевірити його хімічний склад, задля уникнення алергічних реакцій.

Збереження спідньої білизни з урахуванням цих порад - допоможе зберегти її в гарному стані, продовжити термін служби та забезпечити комфорт у вашому гардеробі.

Раніше ми розповідали про те, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку.

Також читайте наш матеріал про те, які светри не варто купувати на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
чистотабілизна