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6 продуктів та напоїв, які є "пальним" для мозку

Фото: Що треба вживати для здорового мозку (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Правильне та збалансоване харчування відіграє надважливу роль в роботі нашого мозку. Для того, щоб цей орган працював справно, потрібно вживати певні продукти, а від деяких відмовитися взагалі.

Які 6 продуктів треба неодмінно включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Які продукти не треба їсти, щоб зберегти здоровий мозок

Солодощі можуть викликати гіпоглікемію -  різке зниження рівня глюкози в крові. Це відбувається через надмірне вироблення інсуліну, яке спостерігається при споживанні простих вуглеводів.

Навіть незначна гіпоглікемія може негативно вплинути на мозок, спричиняючи зміни настрою, втому, слабкість і погіршення зору. Крім того, цукри підвищують запалення та окислювальний стрес, що може призвести до пошкодження мозкових тканин.

Важливо пам’ятати про вплив харчування на здоров’я мозку, наголошує дієтолог.

Які продукти виключити з раціону

  • Солодощі, особливо ті, які містять глюкозо-фруктозний сироп, додану фруктозу, патоку, декстрини.
  • Підсолоджувачі: аспартам, ацесульфам та інші. 100% безпечних підсолоджувачів не існує.
  • Транс-жири: всі шоколадки, цукерки, печива з кремовими начинками, шоколадні плитки, магазинне печиво, чипси, маргарин.
  • Смажена на соняшниковій, кукурудзяній оліях, їжа.

Які продукти неодмінно включити в раціон? 

1. Якісний білок, точніше, амінокислоти

Це - яйця, трохи нежирного м’яса, риба, бобові, зрілий твердий сир, кисломолочні продукти.

2. Протизапальні жири

Омега-3 "рибна" (морська риба), омега-3 рослинна (насіння льону, чіа, горіхи); оливкова олія, маленький шматочок свіжого промороженого сала.

3.Зелені та різнокольорові овочі

Переважно овочі та фрукти (менше); каші із цільних круп.

4. Ягоди

Особливо дикорослі: чорниця, ожина, чорноплідна горобина, калина, але всі інші також.

5.Ферментовані продукти

Квашені овочі, фруктові, ягідні, овочеві кваси з мінімумом цукру, зрілий сир типу пармезана.

6. Чиста вода (пити протягом дня).

Що дуже важливо для мозку?

  • Тримати вагу тіла в нормі, не мати жиру навколо талії (вісцерального жиру).
  • Вживати їжу усвідомлено (тобто з розумінням її цінності для здоров’я, а не орієнтуватися на емоційний вибір).
  • Бути фізично активним щодня (це і ходьба, і вправи з гантелями, і на розтяжку).
  • Спати 7-9 годин і лягати спати в один і той же час.
  • Дихати чистим повітрям (ставити якісні фільтри в приміщенні)
  • Стимулювати процеси детоксикації, зокрема, відвідувати сауну та потіти. Броколі посилює детоксикація в печінці.
  • Не курити (нічого).
  • Не вживати алкоголь.
  • Не травмувати голову.

 

Читайте також, чи можна вважати заморожені овочі корисними.

Раніше ми розповідали, яка звичайна українська рослина може підвищити імунітет та "захистити" від раку.

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