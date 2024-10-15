6 продуктів та напоїв, які є "пальним" для мозку

Які продукти не треба їсти, щоб зберегти здоровий мозок

Солодощі можуть викликати гіпоглікемію - різке зниження рівня глюкози в крові. Це відбувається через надмірне вироблення інсуліну, яке спостерігається при споживанні простих вуглеводів.

Навіть незначна гіпоглікемія може негативно вплинути на мозок, спричиняючи зміни настрою, втому, слабкість і погіршення зору. Крім того, цукри підвищують запалення та окислювальний стрес, що може призвести до пошкодження мозкових тканин.

Важливо пам’ятати про вплив харчування на здоров’я мозку, наголошує дієтолог.

Які продукти виключити з раціону

Солодощі, особливо ті, які містять глюкозо-фруктозний сироп, додану фруктозу, патоку, декстрини.

Підсолоджувачі: аспартам, ацесульфам та інші. 100% безпечних підсолоджувачів не існує.

Транс-жири: всі шоколадки, цукерки, печива з кремовими начинками, шоколадні плитки, магазинне печиво, чипси, маргарин.

Смажена на соняшниковій, кукурудзяній оліях, їжа.

Які продукти неодмінно включити в раціон?

1. Якісний білок, точніше, амінокислоти

Це - яйця, трохи нежирного м’яса, риба, бобові, зрілий твердий сир, кисломолочні продукти.

2. Протизапальні жири

Омега-3 "рибна" (морська риба), омега-3 рослинна (насіння льону, чіа, горіхи); оливкова олія, маленький шматочок свіжого промороженого сала.

3.Зелені та різнокольорові овочі

Переважно овочі та фрукти (менше); каші із цільних круп.

4. Ягоди

Особливо дикорослі: чорниця, ожина, чорноплідна горобина, калина, але всі інші також.

5.Ферментовані продукти

Квашені овочі, фруктові, ягідні, овочеві кваси з мінімумом цукру, зрілий сир типу пармезана.

6. Чиста вода (пити протягом дня).

Що дуже важливо для мозку?