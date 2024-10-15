6 продуктів та напоїв, які є "пальним" для мозку

Правильне та збалансоване харчування відіграє надважливу роль в роботі нашого мозку. Для того, щоб цей орган працював справно, потрібно вживати певні продукти, а від деяких відмовитися взагалі.
Які 6 продуктів треба неодмінно включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.
Солодощі можуть викликати гіпоглікемію - різке зниження рівня глюкози в крові. Це відбувається через надмірне вироблення інсуліну, яке спостерігається при споживанні простих вуглеводів.
Навіть незначна гіпоглікемія може негативно вплинути на мозок, спричиняючи зміни настрою, втому, слабкість і погіршення зору. Крім того, цукри підвищують запалення та окислювальний стрес, що може призвести до пошкодження мозкових тканин.
Важливо пам’ятати про вплив харчування на здоров’я мозку, наголошує дієтолог.
1. Якісний білок, точніше, амінокислоти
Це - яйця, трохи нежирного м’яса, риба, бобові, зрілий твердий сир, кисломолочні продукти.
2. Протизапальні жири
Омега-3 "рибна" (морська риба), омега-3 рослинна (насіння льону, чіа, горіхи); оливкова олія, маленький шматочок свіжого промороженого сала.
3.Зелені та різнокольорові овочі
Переважно овочі та фрукти (менше); каші із цільних круп.
4. Ягоди
Особливо дикорослі: чорниця, ожина, чорноплідна горобина, калина, але всі інші також.
5.Ферментовані продукти
Квашені овочі, фруктові, ягідні, овочеві кваси з мінімумом цукру, зрілий сир типу пармезана.
6. Чиста вода (пити протягом дня).
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