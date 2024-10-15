6 продуктов и напитков, которые являются "горючим" для мозга

Правильное и сбалансированное питание играет важную роль в работе нашего мозга. Для того чтобы этот орган работал исправно, нужно употреблять определенные продукты, а от некоторых отказаться вообще.
Какие 6 продуктов нужно обязательно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.
Сладости могут вызвать гипогликемию - резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за чрезмерной выработки инсулина, которая наблюдается при потреблении простых углеводов.
Даже незначительная гипогликемия может отрицательно повлиять на мозг, вызывая изменения настроения, усталость, слабость и ухудшение зрения. Кроме того, сахара повышают воспаление и окислительный стресс, что может привести к повреждению мозговых тканей.
Важно помнить о влиянии питания на здоровье мозга, отмечает диетолог.
1. Качественный белок, вернее, аминокислоты
Это - яйца, немного нежирного мяса, рыба, бобовые, зрелый твердый сыр, кисломолочные продукты.
2. Противовоспалительные жиры
Омега-3 "рыбная" (морская рыба), омега-3 растительная (семена льна, чиа, орехи); оливковое масло, маленький кусочек свежего промороженного сала.
3. Зеленые и разноцветные овощи
Преимущественно овощи и фрукты (меньше); каши из цельных круп.
4. Ягоды
Особенно дикорастущие: черника, ежевика, черноплодная рябина, калина, но все остальные тоже.
5. Ферментированные продукты
Квашеные овощи, фруктовые, ягодные, овощные квасы с минимумом сахара, зрелый творог типа пармезана.
6. Чистая вода (пить в течение дня).
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