6 продуктов и напитков, которые являются "горючим" для мозга

Какие продукты не нужно есть, чтобы сохранить здоровый мозг

Сладости могут вызвать гипогликемию - резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за чрезмерной выработки инсулина, которая наблюдается при потреблении простых углеводов.

Даже незначительная гипогликемия может отрицательно повлиять на мозг, вызывая изменения настроения, усталость, слабость и ухудшение зрения. Кроме того, сахара повышают воспаление и окислительный стресс, что может привести к повреждению мозговых тканей.

Важно помнить о влиянии питания на здоровье мозга, отмечает диетолог.

Какие продукты исключить из рациона

Сладости, особенно содержащие глюкозо-фруктозный сироп, добавленную фруктозу, патоку, декстрины.

Подсластители: аспартам, ацесульфам и другие. 100% безопасных подсластителей не существует.

Трансжиры: все шоколадки, конфеты, печенье с кремовыми начинками, шоколадные плитки, магазинное печенье, чипсы, маргарин.

Жареная на подсолнечном, кукурузном маслах, еда.

Какие продукты обязательно включить в рацион?

1. Качественный белок, вернее, аминокислоты

Это - яйца, немного нежирного мяса, рыба, бобовые, зрелый твердый сыр, кисломолочные продукты.

2. Противовоспалительные жиры

Омега-3 "рыбная" (морская рыба), омега-3 растительная (семена льна, чиа, орехи); оливковое масло, маленький кусочек свежего промороженного сала.

3. Зеленые и разноцветные овощи

Преимущественно овощи и фрукты (меньше); каши из цельных круп.

4. Ягоды

Особенно дикорастущие: черника, ежевика, черноплодная рябина, калина, но все остальные тоже.

5. Ферментированные продукты

Квашеные овощи, фруктовые, ягодные, овощные квасы с минимумом сахара, зрелый творог типа пармезана.

6. Чистая вода (пить в течение дня).

Что очень важно для мозга?