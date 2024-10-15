6 продуктів та напоїв, які є "пальним" для мозку

Правильне та збалансоване харчування відіграє надважливу роль в роботі нашого мозку. Для того, щоб цей орган працював справно, потрібно вживати певні продукти, а від деяких відмовитися взагалі.

Які 6 продуктів треба неодмінно включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Особливо дикорослі: чорниця, ожина, чорноплідна горобина, калина, але всі інші також.

Навіть незначна гіпоглікемія може негативно вплинути на мозок, спричиняючи зміни настрою, втому, слабкість і погіршення зору. Крім того, цукри підвищують запалення та окислювальний стрес, що може призвести до пошкодження мозкових тканин.

Солодощі можуть викликати гіпоглікемію - різке зниження рівня глюкози в крові. Це відбувається через надмірне вироблення інсуліну, яке спостерігається при споживанні простих вуглеводів.

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