6 продуктов и напитков, которые являются "горючим" для мозга
Правильное и сбалансированное питание играет важную роль в работе нашего мозга. Для того чтобы этот орган работал исправно, нужно употреблять определенные продукты, а от некоторых отказаться вообще.
Какие 6 продуктов нужно обязательно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.
Какие продукты не нужно есть, чтобы сохранить здоровый мозг
Сладости могут вызвать гипогликемию - резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за чрезмерной выработки инсулина, которая наблюдается при потреблении простых углеводов.
Даже незначительная гипогликемия может отрицательно повлиять на мозг, вызывая изменения настроения, усталость, слабость и ухудшение зрения. Кроме того, сахара повышают воспаление и окислительный стресс, что может привести к повреждению мозговых тканей.
Важно помнить о влиянии питания на здоровье мозга, отмечает диетолог.
Какие продукты исключить из рациона
- Сладости, особенно содержащие глюкозо-фруктозный сироп, добавленную фруктозу, патоку, декстрины.
- Подсластители: аспартам, ацесульфам и другие. 100% безопасных подсластителей не существует.
- Трансжиры: все шоколадки, конфеты, печенье с кремовыми начинками, шоколадные плитки, магазинное печенье, чипсы, маргарин.
- Жареная на подсолнечном, кукурузном маслах, еда.
Какие продукты обязательно включить в рацион?
1. Качественный белок, вернее, аминокислоты
Это - яйца, немного нежирного мяса, рыба, бобовые, зрелый твердый сыр, кисломолочные продукты.
2. Противовоспалительные жиры
Омега-3 "рыбная" (морская рыба), омега-3 растительная (семена льна, чиа, орехи); оливковое масло, маленький кусочек свежего промороженного сала.
3. Зеленые и разноцветные овощи
Преимущественно овощи и фрукты (меньше); каши из цельных круп.
4. Ягоды
Особенно дикорастущие: черника, ежевика, черноплодная рябина, калина, но все остальные тоже.
5. Ферментированные продукты
Квашеные овощи, фруктовые, ягодные, овощные квасы с минимумом сахара, зрелый творог типа пармезана.
6. Чистая вода (пить в течение дня).
Что очень важно для мозга?
- Держать вес тела в норме, не иметь жира вокруг талии (висцерального жира).
- Употреблять пищу осознанно (т.е. с пониманием ее ценности для здоровья, а не ориентироваться на эмоциональный выбор).
- Быть физически активным каждый день (это и ходьба, и упражнения с гантелями, и на растяжку).
- Спать 7-9 часов и ложиться спать в одно и то же время.
- Дышать чистым воздухом (ставить качественные фильтры в помещении)
- Стимулировать процессы детоксикации, в частности посещать сауну и потеть. Брокколи усиливает детоксикацию в печени.
- Не курить (ничего).
- Не употреблять алкоголь.
- Не травмируйте голову.
Читайте также, можно ли считать замороженные овощи полезными.
Ранее мы рассказывали, какое обычное украинское растение может повысить иммунитет и "защитить" от рака.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.