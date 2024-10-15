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6 продуктов и напитков, которые являются "горючим" для мозга

Вторник 15 октября 2024 15:41
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6 продуктов и напитков, которые являются "горючим" для мозга Фото: Что нужно употреблять для здорового мозга (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Правильное и сбалансированное питание играет важную роль в работе нашего мозга. Для того чтобы этот орган работал исправно, нужно употреблять определенные продукты, а от некоторых отказаться вообще.

Какие 6 продуктов нужно обязательно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Какие продукты не нужно есть, чтобы сохранить здоровый мозг

Сладости могут вызвать гипогликемию - резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за чрезмерной выработки инсулина, которая наблюдается при потреблении простых углеводов.

Даже незначительная гипогликемия может отрицательно повлиять на мозг, вызывая изменения настроения, усталость, слабость и ухудшение зрения. Кроме того, сахара повышают воспаление и окислительный стресс, что может привести к повреждению мозговых тканей.

Важно помнить о влиянии питания на здоровье мозга, отмечает диетолог.

Какие продукты исключить из рациона

  • Сладости, особенно содержащие глюкозо-фруктозный сироп, добавленную фруктозу, патоку, декстрины.
  • Подсластители: аспартам, ацесульфам и другие. 100% безопасных подсластителей не существует.
  • Трансжиры: все шоколадки, конфеты, печенье с кремовыми начинками, шоколадные плитки, магазинное печенье, чипсы, маргарин.
  • Жареная на подсолнечном, кукурузном маслах, еда.

Какие продукты обязательно включить в рацион?

1. Качественный белок, вернее, аминокислоты

Это - яйца, немного нежирного мяса, рыба, бобовые, зрелый твердый сыр, кисломолочные продукты.

2. Противовоспалительные жиры

Омега-3 "рыбная" (морская рыба), омега-3 растительная (семена льна, чиа, орехи); оливковое масло, маленький кусочек свежего промороженного сала.

3. Зеленые и разноцветные овощи

Преимущественно овощи и фрукты (меньше); каши из цельных круп.

4. Ягоды

Особенно дикорастущие: черника, ежевика, черноплодная рябина, калина, но все остальные тоже.

5. Ферментированные продукты

Квашеные овощи, фруктовые, ягодные, овощные квасы с минимумом сахара, зрелый творог типа пармезана.

6. Чистая вода (пить в течение дня).

Что очень важно для мозга?

  • Держать вес тела в норме, не иметь жира вокруг талии (висцерального жира).
  • Употреблять пищу осознанно (т.е. с пониманием ее ценности для здоровья, а не ориентироваться на эмоциональный выбор).
  • Быть физически активным каждый день (это и ходьба, и упражнения с гантелями, и на растяжку).
  • Спать 7-9 часов и ложиться спать в одно и то же время.
  • Дышать чистым воздухом (ставить качественные фильтры в помещении)
  • Стимулировать процессы детоксикации, в частности посещать сауну и потеть. Брокколи усиливает детоксикацию в печени.
  • Не курить (ничего).
  • Не употреблять алкоголь.
  • Не травмируйте голову.

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