6 продуктов и напитков, которые являются "горючим" для мозга

Фото: Что нужно употреблять для здорового мозга (фото: freepik.com)

Правильное и сбалансированное питание играет важную роль в работе нашего мозга. Для того чтобы этот орган работал исправно, нужно употреблять определенные продукты, а от некоторых отказаться вообще.

Какие 6 продуктов нужно обязательно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Какие продукты не нужно есть, чтобы сохранить здоровый мозг Сладости могут вызвать гипогликемию - резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за чрезмерной выработки инсулина, которая наблюдается при потреблении простых углеводов. Даже незначительная гипогликемия может отрицательно повлиять на мозг, вызывая изменения настроения, усталость, слабость и ухудшение зрения. Кроме того, сахара повышают воспаление и окислительный стресс, что может привести к повреждению мозговых тканей. Важно помнить о влиянии питания на здоровье мозга, отмечает диетолог. Какие продукты исключить из рациона Сладости, особенно содержащие глюкозо-фруктозный сироп, добавленную фруктозу, патоку, декстрины.

Подсластители: аспартам, ацесульфам и другие. 100% безопасных подсластителей не существует.

Трансжиры: все шоколадки, конфеты, печенье с кремовыми начинками, шоколадные плитки, магазинное печенье, чипсы, маргарин.

Жареная на подсолнечном, кукурузном маслах, еда. Какие продукты обязательно включить в рацион? 1. Качественный белок, вернее, аминокислоты Это - яйца, немного нежирного мяса, рыба, бобовые, зрелый твердый сыр, кисломолочные продукты. 2. Противовоспалительные жиры Омега-3 "рыбная" (морская рыба), омега-3 растительная (семена льна, чиа, орехи); оливковое масло, маленький кусочек свежего промороженного сала. 3. Зеленые и разноцветные овощи Преимущественно овощи и фрукты (меньше); каши из цельных круп. 4. Ягоды Особенно дикорастущие: черника, ежевика, черноплодная рябина, калина, но все остальные тоже. 5. Ферментированные продукты Квашеные овощи, фруктовые, ягодные, овощные квасы с минимумом сахара, зрелый творог типа пармезана. 6. Чистая вода (пить в течение дня). Что очень важно для мозга? Держать вес тела в норме, не иметь жира вокруг талии (висцерального жира).

Употреблять пищу осознанно (т.е. с пониманием ее ценности для здоровья, а не ориентироваться на эмоциональный выбор).

Быть физически активным каждый день (это и ходьба, и упражнения с гантелями, и на растяжку).

Спать 7-9 часов и ложиться спать в одно и то же время.

Дышать чистым воздухом (ставить качественные фильтры в помещении)

Стимулировать процессы детоксикации, в частности посещать сауну и потеть. Брокколи усиливает детоксикацию в печени.

Не курить (ничего).

Не употреблять алкоголь.

Не травмируйте голову.