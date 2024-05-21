6 продуктів, які шкідливі для роботи мозку та чим їх замінити

Мозок - це командний центр організму, і харчування відіграє головну роль у підтримці його оптимальної роботи. Однак, є певні продукти, які потрібно мінімізувати у свому раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Sviy.doc.
Медики кажуть, що такий набір продуктів має запобігати деменції та втрати функції мозку з віком.
Також дозволено не більше, ніж 1 келих вина в день.
Зокрема, варто додати такі продукти у раціон:
Жирні кислоти омега-3, що містяться в жирній рибі, і які людський організм не може виробляти сам, допомагають запобігти виникненню нейродегенеративних захворювань.
Шпинат та капуста містять багато поживних речовин, корисних для мозку. Вони багаті на вітамін К, лютеїн та фолієву кислоту, які уповільнюють зниження когнітивних функцій з віком.
Збільшення споживання листових зелених овочів може допомогти задовольнити потреби в поживних речовинах, одночасно підтримуючи здоров'я мозку.
Ягоди також містять велику кількість вітамінів, які підтримують когнітивні функції. Чорниця багата на вітамін С, потужний антиоксидант, пов'язаний з поліпшенням когнітивних функцій.
Ось що рекомендується мінімізувати у своєму раціоні:
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