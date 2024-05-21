6 продуктов, которые вредны для работы мозга и чем их заменить

Мозг - это командный центр организма, и питание играет главную роль в поддержании его оптимальной работы. Однако есть определенные продукты, которые нужно минимизировать в своем рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.
Медики говорят, что такой набор продуктов должен предотвращать деменцию и потерю функции мозга с возрастом.
Также разрешено не более 1 бокала вина в день.
В частности, следует добавить следующие продукты в рацион:
Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, которые человеческий организм не может производить сам, помогают предотвратить возникновение нейродегенеративных заболеваний.
Шпинат и капуста содержат много питательных веществ, полезных для мозга. Они богаты витамином К, лютеином и фолиевой кислотой, которые замедляют снижение когнитивных функций с возрастом.
Увеличение потребления листовых зеленых овощей может помочь удовлетворить потребности в питательных веществах одновременно поддерживая здоровье мозга.
Ягоды также содержат большое количество витаминов, поддерживающих когнитивные функции. Черника богата витамином С, мощный антиоксидант, связанный с улучшением когнитивных функций.
Вот что рекомендуется минимизировать в своем рационе:
Ранее мы сообщали, какие четыре признака указывают, что вы употребляете слишком много соли.
Также мы писали, как с помощью питания замедлить старение.