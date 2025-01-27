6 пристроїв, які допоможуть вам контролювати здоров'я і поліпшити самопочуття

Розумні годинники

Розумні годинники, такі як Apple Watch, Samsung Galaxy Watch і Fitbit, стали незамінними гаджетами для тих, хто хоче стежити за своїм здоров'ям.

Ці пристрої роблять набагато більше, ніж просто показують час. Вони відстежують щоденну активність, моніторять частоту серцевих скорочень і навіть можуть виявити потенційні проблеми, такі як нерегулярні серцеві ритми або низький рівень кисню в крові.

Наприклад, Apple Watch Series 8 і новіші моделі оснащені вбудованим ЕКГ-монітором, який може виявити ознаки фібриляції передсердь (AFib), потенційно небезпечного стану серця.

Що робить розумні годинники особливо цінними для контролю здоров'я, то це їхня здатність синхронізуватися з додатками для здоров'я, даючи вам змогу відстежувати свій прогрес із плином часу.

Інтеграція відстеження активності, моніторингу сну, варіабельності серцевого ритму і навіть функцій усвідомленості допомагає користувачам покращувати загальний стан здоров'я. Завдяки таким нововведенням, як моніторинг рівня глюкози в крові та кисню, цей годинник стає дедалі більш просунутим, перетворюючись на потужні інструменти для здоров'я.

Чому це поліпшить ваше здоров'я:

Моніторинг серцевого ритму в реальному часі та ЕКГ-функції

Відстеження активності, включно з кроками, спаленими калоріями та хвилинами вправ

Інтеграція з додатками для здоров'я, що надають дані про самопочуття

Фітнес-браслети

Фітнес-браслети, як-от Fitbit Charge і Garmin Vivosmart, пропонують більш доступний і спрощений підхід до носимих технологій. Хоча вони не мають усіх функцій смарт-годинника, вони чудово справляються із завданням допомоги користувачам у підтримці активності та здоров'я.

Ці пристрої зазвичай відстежують кроки, контролюють режим сну і вимірюють частоту серцевих скорочень, що робить їх чудовим вибором для тих, хто хоче поліпшити свою фізичну форму без складнощів, пов'язаних з використанням смарт-годинника.

Що відрізняє фітнес-браслети, так це їхня здатність мотивувати користувачів до регулярної фізичної активності за допомогою нагадувань і функцій встановлення цілей. Вони стимулюють досягнення щоденних цілей активності, відстежують якість сну і допомагають стежити за основними показниками здоров'я в простому і зрозумілому форматі.

Для тих, хто не потребує просунутих функцій смарт-годинника, фітнес-браслет є чудовим варіантом для контролю фізичної активності та поліпшення загального стану здоров'я.

Чому це поліпшить ваше здоров'я :

Відстежує фізичну активність і стимулює рух протягом дня

Простий інтерфейс, який легко використовувати та розуміти

Відстеження сну для поліпшення якості відпочинку

Fitbit Charge (фото: TechRadar)

Трекери сну

Хороший сон має вирішальне значення для підтримання фізичного та психічного здоров'я, але багатьом із нас важко отримати якісний відпочинок. Тут на допомогу приходять трекери сну.

Пристрої, такі як каблучка Oura і браслет WHOOP, призначені для відстеження фаз сну, надаючи цінні дані про те, як добре ви спите. Наприклад, каблучка Oura відстежує глибокий сон, REM-сон і легкий сон, пропонуючи детальну розбивку вашого циклу сну.

Воно також стежить за відновленням вашого тіла після фізичної активності, надаючи загальний "показник готовності", який допомагає користувачам оптимізувати свій щоденний режим.

Деякі трекери сну також відстежують варіабельність серцевого ритму (HRV), що може вказувати на рівень стресу або загальний стан здоров'я. Розуміння того, як добре ви спите, дає змогу коригувати свої звички перед сном, навколишнє середовище і режим для поліпшення якості сну і загального стану здоров'я.

Чому це поліпшить ваше здоров'я:

Детальне відстеження сну для розуміння фаз сну

Надає інформацію про відновлення та основні показники здоров'я

Допомагає оптимізувати відпочинок і підвищити рівень енергії для кращої повсякденної активності

Трекер сну WHOOP (фото: Digital Trends)

Монітори здоров'я

Переносні монітори здоров'я виводять персональне відстеження здоров'я на новий рівень. Ці пристрої виходять за рамки фітнес-метрик і пропонують безперервний моніторинг медичного рівня.

Прикладом є пристрої Biobeat або безперервний монітор глюкози Dexcom G6 (CGM). Ці пристрої безперервно вимірюють рівень глюкози в крові, допомагаючи людям з діабетом контролювати свій стан без необхідності робити ручні тести. CGM передають дані в реальному часі на ваш телефон, попереджаючи вас про занадто високий або низький рівень глюкози.

Для людей із хронічними захворюваннями переносні медичні монітори надають душевний спокій. Наприклад, пристрої, такі як Fitbit Charge 5 або Apple Watch Series 8, можуть виявляти нерегулярні серцеві ритми і попереджати користувача про можливі проблеми зі здоров'ям, спонукаючи його звернутися до лікаря.

Крім того, переносні пристрої, що відстежують тиск або рівень кисню, дають людям із певними захворюваннями необхідні інструменти для контролю за своїм станом здоров'я.

Чому це поліпшить ваше здоров'я:

Медичний моніторинг у реальному часі для хронічних захворювань

Надає інформацію про важливі показники здоров'я, такі як рівень глюкози, серцевий ритм і артеріальний тиск

Дозволяє користувачам відстежувати своє здоров'я віддалено, скорочуючи необхідність частих відвідувань лікарів

Biobeat (фото: Mobile Health Times)

Розумний одяг

Розумний одяг - один із найбільш захопливих напрямків у переносній технології. Він оснащений датчиками, які відстежують все, від вашого серцевого ритму до активності м'язів. Продукти, такі як розумний спортивний одяг Athos і біометричні футболки Hexoskin, інтегруються у вашу тренувальну програму, надаючи дані про ваші результати в реальному часі.

Розумний одяг відстежує м'язову активність, надаючи цінну інформацію про вашу силу, витривалість і відновлення, що допомагає налаштовувати тренування для максимальної ефективності.

У майбутньому ми можемо очікувати більш просунутий розумний одяг, який відстежуватиме вашу температуру тіла, рівень гідратації і навіть емоційний стан за допомогою аналізу поту. З такими натільними виробами спортсмени та любителі фітнесу зможуть підняти свої тренування на новий рівень, використовуючи дані для поліпшення результатів і запобігання травмам.

Чому це поліпшить ваше здоров'я:

Відстежує м'язову активність і відновлення під час тренувань

Надає дані для поліпшення тренувань і запобігання травм

Забезпечує більш природний спосіб носити і відстежувати параметри здоров'я без додаткових гаджетів

Коректори постави

У нашому сидячому офісному суспільстві багато хто з нас страждає від неправильної постави. Це може призвести до болю в спині та шиї, головного болю і довгострокових проблем із хребтом.

Коректори постави, такі як Upright Go, допомагають поліпшити поставу, посилаючи м'які вібрації, коли ви сутулитеся. Ці пристрої маленькі, наклеювані та зручні для носіння, що робить їх ідеальними для людей, яким потрібне нагадування сидіти прямо протягом дня.

Технологія, ймовірно, буде інтегрована з розумними пристроями, щоб давати вам зворотний зв'язок про звички постави і навіть запропонувати вправи, які допоможуть підтримувати правильне положення тіла.

Чому це поліпшить ваше здоров'я: