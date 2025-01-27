6 устройств, которые помогут вам контролировать здоровье и улучшить самочувствие

Умные часы

Умные часы, такие как Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и Fitbit, стали незаменимыми гаджетами для тех, кто хочет следить за своим здоровьем.

Эти устройства делают гораздо больше, чем просто показывают время. Они отслеживают ежедневную активность, мониторят частоту сердечных сокращений и даже могут обнаружить потенциальные проблемы, такие как нерегулярные сердечные ритмы или низкий уровень кислорода в крови.

Например, Apple Watch Series 8 и более новые модели оснащены встроенным ЭКГ-монитором, который может выявить признаки фибрилляции предсердий (AFib), потенциально опасного состояния сердца.

Что делает умные часы особенно ценными для контроля здоровья, так это их способность синхронизироваться с приложениями для здоровья, позволяя вам отслеживать свой прогресс с течением времени.

Интеграция отслеживания активности, мониторинга сна, вариабельности сердечного ритма и даже функций осознанности помогает пользователям улучшать общее состояние здоровья. Благодаря таким нововведениям, как мониторинг уровня глюкозы в крови и кислорода, эти часы становятся все более продвинутыми, превращаясь в мощные инструменты для здоровья.

Почему это улучшит ваше здоровье:

Мониторинг сердечного ритма в реальном времени и ЭКГ-функции

Отслеживание активности, включая шаги, сожженные калории и минуты упражнений

Интеграция с приложениями для здоровья, предоставляющими данные о самочувствии

Фитнес-браслеты

Фитнес-браслеты, такие как Fitbit Charge и Garmin Vivosmart, предлагают более доступный и упрощенный подход к носимым технологиям. Хотя они не имеют всех функций смарт-часов, они прекрасно справляются с задачей помощи пользователям в поддержании активности и здоровья.

Эти устройства обычно отслеживают шаги, контролируют режим сна и измеряют частоту сердечных сокращений, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет улучшить свою физическую форму без сложности, связанной с использованием смарт-часов.

Что отличает фитнес-браслеты, так это их способность мотивировать пользователей к регулярной физической активности с помощью напоминаний и функций установки целей. Они стимулируют достижение ежедневных целей активности, отслеживают качество сна и помогают следить за основными показателями здоровья в простом и понятном формате.

Для тех, кто не нуждается в продвинутых функциях смарт-часов, фитнес-браслет является отличным вариантом для контроля физической активности и улучшения общего состояния здоровья.

Почему это улучшит ваше здоровье:

Отслеживает физическую активность и стимулирует движение в течение дня

Простой интерфейс, который легко использовать и понимать

Отслеживание сна для улучшения качества отдыха

Fitbit Charge (фото: TechRadar)

Трекеры сна

Хороший сон имеет решающее значение для поддержания физического и психического здоровья, но многим из нас трудно получить качественный отдых. Здесь на помощь приходят трекеры сна.

Устройства, такие как кольцо Oura и браслет WHOOP, предназначены для отслеживания фаз сна, предоставляя ценные данные о том, как хорошо вы спите. Например, кольцо Oura отслеживает глубокий сон, REM-сон и легкий сон, предлагая подробную разбивку вашего цикла сна.

Оно также следит за восстановлением вашего тела после физической активности, предоставляя общий "показатель готовности", который помогает пользователям оптимизировать свой ежедневный режим.

Некоторые трекеры сна также отслеживают вариабельность сердечного ритма (HRV), что может указывать на уровень стресса или общее состояние здоровья. Понимание того, как хорошо вы спите, позволяет корректировать свои привычки перед сном, окружающую среду и режим для улучшения качества сна и общего состояния здоровья.

Почему это улучшит ваше здоровье:

Подробное отслеживание сна для понимания фаз сна

Предоставляет информацию о восстановлении и основных показателях здоровья

Помогает оптимизировать отдых и повысить уровень энергии для лучшей повседневной активности

Трекер сна WHOOP (фото: Digital Trends)

Мониторы здоровья

Носимые мониторы здоровья выводят персональное отслеживание здоровья на новый уровень. Эти устройства выходят за рамки фитнес-метрик и предлагают непрерывный мониторинг медицинского уровня.

Примером являются устройства Biobeat или непрерывный монитор глюкозы Dexcom G6 (CGM). Эти устройства непрерывно измеряют уровень глюкозы в крови, помогая людям с диабетом контролировать свое состояние без необходимости делать ручные тесты. CGM передают данные в реальном времени на ваш телефон, предупреждая вас о слишком высоком или низком уровне глюкозы.

Для людей с хроническими заболеваниями носимые медицинские мониторы предоставляют душевное спокойствие. Например, устройства, такие как Fitbit Charge 5 или Apple Watch Series 8, могут обнаруживать нерегулярные сердечные ритмы и предупреждать пользователя о возможных проблемах со здоровьем, побуждая его обратиться к врачу.

Кроме того, носимые устройства, отслеживающие давление или уровень кислорода, дают людям с определенными заболеваниями необходимые инструменты для контроля за своим состоянием здоровья.

Почему это улучшит ваше здоровье:

Медицинский мониторинг в реальном времени для хронических заболеваний

Предоставляет информацию о важных показателях здоровья, таких как уровень глюкозы, сердечный ритм и артериальное давление

Позволяет пользователям отслеживать свое здоровье удаленно, сокращая необходимость частых посещений врачей

Biobeat (фото: Mobile Health Times)

Умная одежда

Умная одежда - одно из самых захватывающих направлений в носимой технологии. Она оснащена датчиками, которые отслеживают все, от вашего сердечного ритма до активности мышц. Продукты, такие как умная спортивная одежда Athos и биометрические футболки Hexoskin, интегрируются в вашу тренировочную программу, предоставляя данные о ваших результатах в реальном времени.

Умная одежда отслеживает мышечную активность, предоставляя ценную информацию о вашей силе, выносливости и восстановлении, что помогает настраивать тренировки для максимальной эффективности.

В будущем мы можем ожидать более продвинутую умную одежду, которая будет отслеживать вашу температуру тела, уровень гидратации и даже эмоциональное состояние с помощью анализа пота. С такими носимыми изделиями спортсмены и любители фитнеса смогут поднять свои тренировки на новый уровень, используя данные для улучшения результатов и предотвращения травм.

Почему это улучшит ваше здоровье:

Отслеживает мышечную активность и восстановление во время тренировок

Предоставляет данные для улучшения тренировок и предотвращения травм

Обеспечивает более естественный способ носить и отслеживать параметры здоровья без дополнительных гаджетов

Корректоры осанки

В нашем сидячем офисном обществе многие из нас страдают от неправильной осанки. Это может привести к болям в спине и шее, головным болям и долгосрочным проблемам с позвоночником.

Корректоры осанки, такие как Upright Go, помогают улучшить осанку, посылая мягкие вибрации, когда вы сутулитесь. Эти устройства маленькие, наклеиваемые и удобные для носки, что делает их идеальными для людей, которым нужно напоминание сидеть прямо в течение дня.

Технология, вероятно, будет интегрирована с умными устройствами, чтобы давать вам обратную связь о привычках осанки и даже предложить упражнения, которые помогут поддерживать правильное положение тела.

Почему это улучшит ваше здоровье: