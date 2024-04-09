6 причин не купувати фасовану зелень у супермаркетах

Харчові втрати

На прилавок магазину така зелень потрапляє не відразу і це займає деякий час, що призводить до втрати корисних поживних речовин. Стара зелень може бути вже не такою смачною і виглядає вона значно гірше за свіжу.

Стічні води

Більшість харчових компаній, які продають упаковану зелень, миють її тричі під водою. А це не тільки шкідливе для самої зелені, але і призводить до втрати величезної кількості води.

Використовується пластик

При упаковці та транспортуванні зелені використовується багато пластику, що завдає шкоди для нашого довкілля.

Зараження

Зелень у пакетах та упаковках не є абсолютно чистою і навіть в органічному продукті є ризик отримати в пакеті із салатом зараження багатоніжками, бактеріями та навіть жабами.

Багато хімікатів

На жаль, упаковану зелень значно частіше обробляють хімікатами, ніж упаковки. Наприклад, багато виробників промивають зелень перед упаковкою хлорованою водою.

Бруд

Незалежно від того, наскільки чистою виглядає зелень в упаковці, її рекомендується завжди ретельно мити перед використанням, оскільки вона може стати живильним середовищем для розмноження бактерій.