Як вибрати буряк в магазині, щоб він був дійсно смачний

Такий непоказний овоч, як буряк, насправді джерело необхідних мікроелементів та вітамінів. Буряк смакує смаженим, приготованим на грилі, в мікрохвильовій печі, на пару, або відвареним. Однак на смак впливає і ретельний вибір овочу при купівлі.

Про те, як вибрати хороший буряк в магазині, яка його харчова цінність та чи можна їсти овоч сирим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт про харчування EatingWell .

Як вибрати смачний буряк в магазині чи на ринку

Враховуйте розмір буряка

Розміри буряка варіюються від розмірів редиски до розмірів маленької капустини. Краще обирати малий або середній овоч - такий буряк підійде до багатьох рецептів, швидше пропікається, чистити його легше.

А от великі буряки добре підходять для запікання цілими, оскільки вони витримують тривалу дію температури, залишаючись при цьому смачними та ніжними.

Звертайте увагу на стан листя

Якщо у буряка все ще є листя - воно має бути яскравим та свіжим, а не зів'ялим. Навіть якщо бурякова зелень не буде використовуватися, стан листя дозволяє зрозуміти, наскільки буряк свіжий. А свіжість овочу впливає на якість і смак страви.

Обирайте буряк зі свіжим листям (фото: Freepik)

Уникайте дефектів

Незалежно від того, який це сорт овочу, неодмінно обирайте буряки без дефектів - без порізів на шкірці чи вм'ятин. Крім цього, уникайте тих буряків, які мають м’які ділянки - це може свідчити про псування. В ідеалі цілий буряк також повинен мати довгий тонкий корінь, який звисає з нижньої частини буряка.

Чи можна їсти сирий буряк?

Попри те, що для певних страв буряк заздалегідь запікають, сирий буряк, як і зелень з його верхівки, можна вживати в їжу.

Сирий буряк може бути жорстким, тому його потрібно нарізати або натерти на тертці, щоб він був їстівним - крім того, він не такий солодкий, як термічно оброблений овоч. Однак він чудово підходить для салатів, соусів та приправ.

Буряк можна вживати сирим (фото: Freepik)

Ще один досить незвичний метод приготування сирого буряка - спіралізація овочу за допомогою спеціальної овочерізки, яка перетворює буряк у тонкі та довгі нитки. Завдяки такій нарізці овоч легко жується і приємно хрумтить. Таку "локшину" можна подавати як окрему страву або ж заправити невеликою кількістю вершкового соусу чи олією.

Проте, сирий буряк слід вживати з обережністю людям з хворобами нирок чи печінки, серцевою недостатністю чи діабетом - через вміст в овочі калію та нітратів.

Харчова цінність буряка

Окрім того, що буряк - чудове джерело клітковини, цей овоч містить багато природних цукрів, а також багатий на вітаміни та мінерали, тож є корисним доповненням до багатьох страв.

Відповідно до досліджень Міністерства сільського господарства США, в одній чашці сирого буряка міститься:

Калорій - 59

Клітковини - 4 г

Вуглеводів - 13 г

Цукру - 9 г

Білків - 2 г

Загального жиру - 0 г

Насиченого жиру - 0 г

Натрію - 106 мг

Калію - 442 мг

До того ж буряки містять нітрати - поживну речовину, яка може підвищити продуктивність під час фізичних вправ.

Буряк також є чудовим джерелом антиоксидантів. Він має протизапальні властивості, які допомагають зменшити пошкодження м'язів та органів. Крім цього, буряк може допомогти захистити кровоносні судини від пошкоджень і знизити тиск.