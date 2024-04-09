6 причин не покупать фасованную зелень в супермаркетах

Во всех супермаркетах круглый год продают зелень в упаковках. И с поздней осени до середины весны, когда на рынках свежей зелени почти нет, многим кажется выбор в упаковках - хорошим. Однако эксперты считают, что покупать такую зелень небезопасно.
Почему не стоит покупать зелень в упаковках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cookist.
На прилавок магазина такая зелень попадает не сразу и это занимает некоторое время, что приводит к потере полезных питательных веществ. Старая зелень может быть уже не такой вкусной и выглядит она значительно хуже свежей.
Большинство пищевых компаний, продающие упакованную зелень, моют ее трижды под сточной водой. А это не только вредной для самой зелени, но и приводит к потере огромного количества воды.
При упаковке и транспортировке зелени используется много пластика, что наносит вред для нашей окружающей среды.
Зелень в пакетах и упаковках не является абсолютно чистой и даже в органическом продукте есть риск получить в пакете с салатом заражение многоножками, бактериями и даже лягушками.
Увы, упакованную зелень значительно чаще обрабатывают химикатами, чем без упаковки. Например, многие производители промывают зелень перед упаковкой хлорированной водой.
Независимо от того, насколько чистой выглядит зелень в упаковке, ее рекомендуется всегда очень тщательно мыть перед использованием, так как она может стать питательной средой для размножения бактерий.
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