5 причин, чому руки тремтять після тренування

Залежно від активності та вашого поточного стану здоров’я може бути кілька причин, чому тіло, а точніше, ваші руки продовжують тремтіти після того, як ви закінчите тренування.

Важке тренування

Доведення тіла до стану втоми є однією з найпоширеніших причин тремтіння після тренування.

Лікар Джанетт Нешейват розповів, що м’язові спазми та тремтіння рук можуть виникнути після напруженої діяльності, якщо ви виснажуєте м’язові волокна у своєму тілі та наближаєтеся до м’язової втоми, коли хімічні речовини нервового сигналу виснажуються.

Рівень цукру в крові низький

Ще одна причина, чому ваші руки можуть тремтіти після тренування, - низький рівень цукру в крові. За словами доктора, низькі рівні можуть викликати тремор, особливо після напруженої діяльності.

Краще підтримувати рівень глюкози в крові на стабільному рівні. Якщо це є причиною тремтіння, краще з’їсти невеликий перекус перед тренуванням.

Випили занадто багато кофеїну

Якщо кофеїн є частиною розпорядку дня перед тренуванням, можна подумати про скорочення споживання.

Надлишок кофеїну повинен втратити свою ефективність через короткий проміжок часу. Через це будь-яке тремтіння, яке ви відчуваєте в руках, має припинитися, коли дія кофеїну зникає.

Якщо тремтіння продовжується, оцініть скільки кофеїну ви насправді отримуєте. До 400 мл кофеїну на день здається безпечним для більшості здорових дорослих, що приблизно еквівалентно чотирьом чашкам звареної кави.

Зневоднені

Коли тілу не вистачає достатньої гідратації, то м’язи мають тенденцію замикатися. Якщо ви зневоднені або споживаєте мало рідини перед фізичною активністю, можуть виникнути інші симптоми, такі як втома, прискорене дихання та пульс, запаморочення та слабкість.

Симптоми зазвичай зникають після відпочинку та адекватної гідратації електролітів.

Утримання м’язів в одному положенні

Тремтіння може статися, коли ви довго тримаєте м’яз в одному положенні. Можливо, ви зазнали цього під час виконання планки.

Це пов’язано з активністю рухових одиниць. Деякі із них у ваших м’язах використовуються лише для потужних рухів. Коли ви довго тримаєте м’яз на місці, ці рухові одиниці активуються для забезпечення більшої сили. Це може призвести до тремтіння.

Як правило, ви відчуєте тремтіння м’язів, що працюють. Наприклад, під час або після планки ваші руки та тулуб можуть тремтіти. Те саме може статися, коли ви підіймаєте і тримаєте важку гантелю.

Як припинити тремтіння після тренування

Відпочиньте

М’язи часто трясуться, бо отримали надмірне навантаження. Якщо ви відчуваєте тремтіння, дозвольте собі відпочити, а м'язам відновитись без тренувань.

Харчуйтесь здоровою їжею

Зосередьтеся на вуглеводах, щоб поповнити запаси глюкози, і на білках, щоб відновити м’язи.

Пийте воду

Обов’язково проведіть регідратацію якомога швидше, щоб відновити рівень електроліту та рідини.

Розтягніться

Розтяжка після тренування може допомогти послабити м’язи та зменшити спазми, болі та судоми.