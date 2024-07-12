5 причин, почему руки дрожат после тренировки

В зависимости от активности и вашего текущего состояния здоровья может быть несколько причин, почему тело, а точнее, ваши руки продолжают дрожать после того, как вы закончите тренировку.

Тяжелая тренировка

Доведение тела до состояния усталости является одной из наиболее распространенных причин дрожания после тренировки.

Врач Джанетт Нешейват рассказал, что мышечные спазмы и дрожание рук могут возникнуть после напряженной деятельности, если вы истощаете мышечные волокна в своем теле и приближаетесь к мышечной усталости, когда химические вещества нервного сигнала истощаются.

Уровень сахара в крови низкий

Еще одна причина, почему ваши руки могут дрожать после тренировки - низкий уровень сахара в крови. По словам доктора , низкие уровни могут вызвать тремор, особенно после напряженной деятельности.

Лучше поддерживать уровень глюкозы в крови на стабильном уровне. Если это причина дрожания, лучше съесть небольшой перекус перед тренировкой.

Выпили слишком много кофеина

Если кофеин является частью распорядка дня перед тренировкой, то можно подумать о сокращении потребления.

Избыток кофеина должен утратить свою эффективность через короткий промежуток времени. Поэтому любая дрожь, которую вы чувствуете в руках, должна прекратиться, когда действие кофеина исчезает.

Если дрожь продолжается, оцените сколько кофеина вы действительно получаете. До 400 мл кофеина в день кажется безопасным для большинства здоровых взрослых, что примерно эквивалентно четырем чашкам сварного кофе.

Обезвоженные

Когда телу не хватает достаточной гидратации, мышцы имеют тенденцию замыкаться. Если вы обезвожены или потребляете мало жидкости перед физической активностью, могут возникнуть другие симптомы, такие как усталость, дыхание и пульс, головокружение и слабость.

Симптомы обычно исчезают после отдыха и адекватной гидратации электролитов.

Удержание мышц в одном положении

Дрожь может произойти, когда вы долго держите мышцу в одном положении. Возможно, вы испытали это во время выполнения планки.

Это связано с активностью двигательных единиц. Некоторые из них в ваших мышцах используются только для мощных движений. Когда вы долго держите мышцу на месте, эти двигательные единицы активируются для обеспечения большей силы. Это может привести к дрожанию.

Как правило, вы почувствуете дрожь работающих мышц. Например, во время или после планки ваши руки и туловище могут дрожать. То же может произойти, когда вы поднимаете и держите тяжелую гантель.

Как прекратить дрожь после тренировки

Отдохните

Мышцы часто трясутся, потому что получили чрезмерную нагрузку. Если вы чувствуете дрожь, позвольте себе отдохнуть, а мышцам восстановиться без тренировок.

Питайтесь здоровой пищей

Сосредоточьтесь на углеводах, чтобы восполнить запасы глюкозы, и на белках, чтобы восстановить мышцы.

Пейте воду

Обязательно проведите регидратацию как можно скорее, чтобы восстановить уровень электролита и жидкости.

Растянитесь

Растяжка после тренировки может помочь ослабить мышцы и снизить спазмы, боли и судороги.