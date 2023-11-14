Важливість зволоження губ та основні причини їхньої сухості

Ваші губи - це ваше здоров’я, комфорт, краса і впевненість у собі. Найбільш поширена причина, чому сохнуть губи - це, звісно, вплив зовнішніх факторів:

сильний вітер

мороз

яскраве сонце.

Ультрафіолетове проміння та сам ультрафіолет, наприклад, у солярії, може завдати губам опік, а різкий перепад температур - призвести до сухості та появи тріщин.

6 правил для зволоження губ у холодний період року (фото: Freepik)

Також до причин сухості губи відносяться шкідливі звички, наприклад:

куріння

постійне облизування та закушування губ

нанесення суперстійкої помади у сильний мороз, зазвичай це матові помади

відмова від помад і бальзамів

а також приймання антибіотиків.

З такими звичками вашими постійними супутниками будуть відчуття стягнутості, лущення й тріщини.

6 правил для зволоження губ у холодний період року (фото: Freepik)

6 правил для зволоження губ