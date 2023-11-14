Зволоження губ - це дуже важлива складова не лише зовнішньої краси, а ще й справжній індикатор здорового організму. Але зволожувати їх теж потрібно вміти.
Про те, яким правилам варто слідувати, щоб губи завжди були зволожені та здорові, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал б’юті-експерта та стиліста Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Ваші губи - це ваше здоров’я, комфорт, краса і впевненість у собі. Найбільш поширена причина, чому сохнуть губи - це, звісно, вплив зовнішніх факторів:
Ультрафіолетове проміння та сам ультрафіолет, наприклад, у солярії, може завдати губам опік, а різкий перепад температур - призвести до сухості та появи тріщин.
6 правил для зволоження губ у холодний період року (фото: Freepik)
Також до причин сухості губи відносяться шкідливі звички, наприклад:
З такими звичками вашими постійними супутниками будуть відчуття стягнутості, лущення й тріщини.
6 правил для зволоження губ у холодний період року (фото: Freepik)
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