Увлажнение губ - это очень важная составляющая не только внешней красоты, но и настоящий индикатор здорового организма. Но увлажнять их тоже нужно уметь.
О том, каким правилам следует следовать, чтобы губы всегда были увлажнены и здоровы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал бьюти-эксперта и стилиста Элиз Ган "Карманный стилист".
Ваши губы - это ваше здоровье, комфорт, красота и уверенность в себе. Наиболее распространенная причина, почему сохнут губы - это, конечно, влияние внешних факторов:
Ультрафиолетовые лучи и сам ультрафиолет, например, в солярии, могут нанести губам ожог, а резкий перепад температур - привести к сухости и появлению трещин.
6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)
Также к причинам сухости губ относятся вредные привычки, например:
С такими привычками вашими постоянными спутниками будут ощущение стянутости, шелушения и трещины.
6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)
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