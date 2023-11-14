6 правил для зволоження губ у холодний період року
Зволоження губ - це дуже важлива складова не лише зовнішньої краси, а ще й справжній індикатор здорового організму. Але зволожувати їх теж потрібно вміти.
Про те, яким правилам варто слідувати, щоб губи завжди були зволожені та здорові, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал б’юті-експерта та стиліста Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Важливість зволоження губ та основні причини їхньої сухості
Ваші губи - це ваше здоров’я, комфорт, краса і впевненість у собі. Найбільш поширена причина, чому сохнуть губи - це, звісно, вплив зовнішніх факторів:
- сильний вітер
- мороз
- яскраве сонце.
Ультрафіолетове проміння та сам ультрафіолет, наприклад, у солярії, може завдати губам опік, а різкий перепад температур - призвести до сухості та появи тріщин.
6 правил для зволоження губ у холодний період року (фото: Freepik)
Також до причин сухості губи відносяться шкідливі звички, наприклад:
- куріння
- постійне облизування та закушування губ
- нанесення суперстійкої помади у сильний мороз, зазвичай це матові помади
- відмова від помад і бальзамів
- а також приймання антибіотиків.
З такими звичками вашими постійними супутниками будуть відчуття стягнутості, лущення й тріщини.
6 правил для зволоження губ у холодний період року (фото: Freepik)
6 правил для зволоження губ
- використовуйте бальзами для губ, які містять натуральні масла, такі як: кокосове або мигдальне. Вони ефективно зволожують та живлять губи, залишаючи їх м'якими і гладенькими
- виберіть бальзам чи крем, який містить вітаміни, особливо вітамін Е, він допомагає утримувати вологу та зменшує вплив шкідливих факторів навколишнього середовища.
- пам'ятайте про водний баланс тіла, бо гідратоване тіло - це гарантія здорових, зволожених губ.
- час від часу використовуйте ніжний пілінг. Це допоможе видалити відмерлі клітини та покращить поглиблення зволоження.
- акуратно використовуйте ментолові зубні пасти, які можуть сушити ніжну шкіру губ.
- будьте обережними з агресивними продуктами для шкіри обличчя, такі як пілінг та кислоти.
Раніше ми розповідали про те, якою косметикою не можна користуватись взимку, щоб не нашкодити шкірі.
Також читайте наш матеріал про те, як доглядати за обличчям восени, аби надовго зберегти красу.