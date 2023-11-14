Увлажнение губ - это очень важная составляющая не только внешней красоты, но и настоящий индикатор здорового организма. Но увлажнять их тоже нужно уметь.

О том, каким правилам следует следовать, чтобы губы всегда были увлажнены и здоровы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал бьюти-эксперта и стилиста Элиз Ган "Карманный стилист".

Важность увлажнения губ и основные причины их сухости

Ваши губы - это ваше здоровье, комфорт, красота и уверенность в себе. Наиболее распространенная причина, почему сохнут губы - это, конечно, влияние внешних факторов:

сильный ветер

мороз

яркое солнце.

Ультрафиолетовые лучи и сам ультрафиолет, например, в солярии, могут нанести губам ожог, а резкий перепад температур - привести к сухости и появлению трещин.

6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)

Также к причинам сухости губ относятся вредные привычки, например:

курение

постоянное облизывание и закусывание губ

нанесение суперстойкой помады в сильный мороз, обычно это матовые помады.

отказ от помад и бальзамов

а также прием антибиотиков.

С такими привычками вашими постоянными спутниками будут ощущение стянутости, шелушения и трещины.

6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)

6 правил для увлажнения губ