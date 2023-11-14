6 правил для увлажнения губ в холодный период года
Увлажнение губ - это очень важная составляющая не только внешней красоты, но и настоящий индикатор здорового организма. Но увлажнять их тоже нужно уметь.
О том, каким правилам следует следовать, чтобы губы всегда были увлажнены и здоровы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал бьюти-эксперта и стилиста Элиз Ган "Карманный стилист".
Важность увлажнения губ и основные причины их сухости
Ваши губы - это ваше здоровье, комфорт, красота и уверенность в себе. Наиболее распространенная причина, почему сохнут губы - это, конечно, влияние внешних факторов:
- сильный ветер
- мороз
- яркое солнце.
Ультрафиолетовые лучи и сам ультрафиолет, например, в солярии, могут нанести губам ожог, а резкий перепад температур - привести к сухости и появлению трещин.
6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)
Также к причинам сухости губ относятся вредные привычки, например:
- курение
- постоянное облизывание и закусывание губ
- нанесение суперстойкой помады в сильный мороз, обычно это матовые помады.
- отказ от помад и бальзамов
- а также прием антибиотиков.
С такими привычками вашими постоянными спутниками будут ощущение стянутости, шелушения и трещины.
6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)
6 правил для увлажнения губ
- используйте бальзамы для губ, содержащие натуральные масла, такие как: кокосовое или миндальное. Они эффективно увлажняют и питают губы, оставляя их мягкими и гладкими.
- выберите бальзам или крем, содержащий витамины, особенно витамин Е, он помогает удерживать влагу и уменьшает влияние вредных факторов окружающей среды.
- помните о водном балансе тела, ибо гидратированное тело - это гарантия здоровых, увлажненных губ.
- время от времени используйте нежный пилинг. Это поможет удалить отмершие клетки и улучшит углубление увлажнения.
- Аккуратно используйте ментоловые зубные пасты, которые могут сушить нежную кожу губ.
- соблюдайте агрессивные продукты для кожи лица, такие как пилинг и кислоты.
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