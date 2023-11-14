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6 правил для увлажнения губ в холодный период года

Вторник 14 ноября 2023 16:33
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6 правил для увлажнения губ в холодный период года Правила увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Увлажнение губ - это очень важная составляющая не только внешней красоты, но и настоящий индикатор здорового организма. Но увлажнять их тоже нужно уметь.

О том, каким правилам следует следовать, чтобы губы всегда были увлажнены и здоровы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал бьюти-эксперта и стилиста Элиз Ган "Карманный стилист".

Важность увлажнения губ и основные причины их сухости

Ваши губы - это ваше здоровье, комфорт, красота и уверенность в себе. Наиболее распространенная причина, почему сохнут губы - это, конечно, влияние внешних факторов:

  • сильный ветер
  • мороз
  • яркое солнце.

Ультрафиолетовые лучи и сам ультрафиолет, например, в солярии, могут нанести губам ожог, а резкий перепад температур - привести к сухости и появлению трещин.

6 правил для увлажнения губ в холодный период года

6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)

Также к причинам сухости губ относятся вредные привычки, например:

  • курение
  • постоянное облизывание и закусывание губ
  • нанесение суперстойкой помады в сильный мороз, обычно это матовые помады.
  • отказ от помад и бальзамов
  • а также прием антибиотиков.

С такими привычками вашими постоянными спутниками будут ощущение стянутости, шелушения и трещины.

6 правил для увлажнения губ в холодный период года

6 правил для увлажнения губ в холодный период года (фото: Freepik)

6 правил для увлажнения губ

  1. используйте бальзамы для губ, содержащие натуральные масла, такие как: кокосовое или миндальное. Они эффективно увлажняют и питают губы, оставляя их мягкими и гладкими.
  2. выберите бальзам или крем, содержащий витамины, особенно витамин Е, он помогает удерживать влагу и уменьшает влияние вредных факторов окружающей среды.
  3. помните о водном балансе тела, ибо гидратированное тело - это гарантия здоровых, увлажненных губ.
  4. время от времени используйте нежный пилинг. Это поможет удалить отмершие клетки и улучшит углубление увлажнения.
  5. Аккуратно используйте ментоловые зубные пасты, которые могут сушить нежную кожу губ.
  6. соблюдайте агрессивные продукты для кожи лица, такие как пилинг и кислоты.

Раньше мы рассказывали о том, какой косметикой нельзя пользоваться зимой, чтобы не навредить коже.

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