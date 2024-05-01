6 помилок під час ремонту в будинку, про які ви пошкодуєте

Не наймати дизайнера

Одна з найкращих речей, які ви можете зробити під час ремонту, щоб зберегти розсудливість і допомогти всьому процесу пройти гладко - це найняти дизайнера.

Це є інвестицією, але вона значною мірою принесе вам задоволення.

Усі, з ким ви працюєте під час ремонту, повинні бути професіоналами, яких ви добре розумієте - саме так ваш проект буде успішним.

Занадто твердо триматися бюджету

Експерти кажуть, що не потрібно надто суворо ставитись до цифр.

Одна з найбільших проблем, про яку клієнти шкодують, полягає в тому, що вони намагаються бути занадто бюджетними під час процесу проектування.

Створіть бюджет, але будьте відкритими до порад команди, коли справа доходить до встановлення реалістичних очікувань. Інколи необхідно збільшити свої початкові інвестиції, щоб отримати ремонт своєї мрії.

Думати лише про будівництво

Капітальний ремонт часто вимагає серйозних змін - знесення стін, перенесення сантехніки, збільшення квадратних метрів тощо. Але якщо ви зосередите всю свою увагу лише на будівельному аспекті вашого проекту, ви пропустите всі додаткові елементи, які справді оживлять ваш простір.

Одним із найголовніших прикрощів є те, що власники будинків не підходять до ремонту комплексно.

Не поспішайте з великими покупками

Одна велика помилка, коли власники будинків під час будівництва вже купують меблі без дизайну.

Дуже важливо мати почуття міри та продуману концепцію дизайну перед тим, як робити великі покупки.

Прискорення процесу

Великі ремонтні роботи можуть заважати повсякденному життю, часто вимагаючи від власників будинків змінити свої звички або повністю виїхати з дому, поки проект не буде завершено. Проте, як би неприємно було жити навколо пилу та сміття, важливо не поспішати до фінішу.

Власники будинків часто змушують своїх підрядників пришвидшити ремонт замість більш ретельної роботи.

Ігнорування заміни проводки

Чим старіший будинок, тим старіша і менш пристосована до сучасних умов проводка. Надалі це може спричинити короткі замикання, аварії та пожежі. Матеріали для заміни проводки варто купувати якісні, а сам процес довірити професіоналам.