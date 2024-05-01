6 ошибок во время ремонта в доме, о которых вы пожалеете

Не нанимать дизайнера

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать во время ремонта, чтобы сохранить благоразумие и помочь всему процессу пройти гладко - это нанять дизайнера.

Это инвестиция, но она в значительной степени доставит вам удовольствие.

Все, с кем вы работаете во время ремонта, должны быть профессионалами, которых вы хорошо понимаете - именно так ваш проект будет успешным.

Слишком твердо держаться бюджета

Эксперты говорят, что не нужно слишком строго относиться к цифрам.

Одна из самых больших проблем, о которой клиенты сожалеют, состоит в том, что они пытаются быть слишком бюджетными во время процесса проектирования.

Создайте бюджет, но будьте открыты к советам команды, когда дело доходит до установления реалистичных ожиданий. Иногда необходимо увеличить свои начальные инвестиции, чтобы получить ремонт своей мечты.

Думать только о строительстве

Капитальный ремонт часто требует серьезных изменений - снос стен, перенос сантехники, увеличение квадратных метров и т.д. Но если вы сосредоточите все внимание только на строительном аспекте вашего проекта, вы пропустите все дополнительные элементы, которые действительно оживят ваше пространство.

Одной из главных неприятностей является то, что владельцы домов не подходят к ремонту комплексно.

Не торопитесь с большими покупками

Одна большая ошибка, когда владельцы домов при строительстве уже покупают мебель без дизайна.

Очень важно иметь чувство меры и продуманную концепцию дизайна, прежде чем делать большие покупки.

Ускорение процесса

Большие ремонтные работы могут мешать повседневной жизни, часто требуя от владельцев домов изменить свои привычки или полностью уехать из дома, пока проект не будет завершен. Однако, как бы неприятно было жить вокруг пыли и мусора, важно не торопиться к финишу.

Владельцы домов часто заставляют своих подрядчиков ускорить ремонт вместо более тщательной работы.

Игнорирование замены проводки

Чем более старый дом, тем старше и менее приспособлена к современным условиям проводка. В дальнейшем это может повлечь за собой короткие замыкания, аварии и пожары. Материалы для замены проводки следует приобретать качественные, а сам процесс доверить профессионалам.