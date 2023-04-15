6 помилок під час прання, через які одяг залишається брудним і жорстким

Не виводите плями

Перед закладанням одягу в пральну машинку потрібно вивести плями. Якщо знехтуєте цим, забруднення можуть проникнути ще глибше у тканину і тоді ви їх не виведете.

Тому замочіть забруднені речі на кілька годин. Експерти для цього радять додати оцет до теплої води, так легше буде позбутись плям.

Не зважаєте на рекомендації з етикетки

Часто люди ігнорують те, що вказано на етикетці особливо, якщо там є інформація про потребу очищення одягу в хімчистці.

Делікатні матеріали можуть бути пошкоджені надмірним теплом або занадто великою кількістю води під час звичайного прання. Ви можете їх легко знищити у домашні умовах.

Також такі забруднення як жир і олія, видаляються складно. Їх важко вивести під час "мокрого" процесу у пральній машині, тому краще віддати у хімчистку.

Не вмієте налаштовувати пральну машину

Від вибору правильної температури води й правильної швидкості залежить якість прання і того, наскільки довго служитиме одяг.

Вибір необхідної температури води для кожного циклу запобігатиме усадці, розтягуванню та вицвітанню одягу.

Обов’язково відсортуйте одяг, перш ніж почати прання. Не варто виставляти гарячу воду на кожне прання, інакше речі швидко деформуються.

Використання неправильних засобів

Важливо правильно застосовувати засоби. Надмірна кількість миючого засобу негативно вплине одяг, бо на ньому можуть залишитись частинки порошку чи розводи від гелю.

Порошок найкращий варіант прання у жорсткій воді і він легко видаляє плями від трави. З іншого боку, рідкі миючі засоби чудово підходять для видалення запахів і попередньої обробки плям.

Не відокремлюєте білі речі

Це начебто очевидна річ, але третина господинь не відокремлює білі речі від кольорових. Але якщо прати такий одяг окремо, то він надовше збереже якість.

На яскравому одязі часто є надлишок барвника, який може потрапити на білі речі й пошкодити їх. А якщо плануєте використовувати відбілювачі, щоб зберегти білий одяг, він може пошкодити кольорові речі при спільному пранні.

Переборщуєте із сушаркою

Експерти радять за можливості сушити одяг на свіжому повітрі. Так уникнете усадки або вицвітання кольорів. Після механічної сушки одяг може ставати жорстким.