6 помилок, які псують якість ґрунту у вашому саду

За словами садівника Емі Енфілд, структура ґрунту, утримання та доступність води, мікробна активність, pH-баланс і доступність поживних речовин - усе це пов’язано з якістю ґрунту.

Хороша якість ґрунту сприяє здоровому росту рослин, забезпечуючи оптимальне поглинання поживних речовин і води, а також стійку екосистему в саду.

Однак, є помилки, які лише шкодять ґрунту.

Встановлення грядки у жвавому місці

Попри важливе значення сонячного світла, дуже важливо встановити грядку в такому місці, де по ній не будуть ходити чи топтати. Інтенсивний рух може призвести до ущільнення ґрунту, що обмежує ріст коренів, проникнення води та циркуляцію повітря.

Не мульчування

Відмова від мульчування може спричинити низку проблем у вашому саду, наприклад, піддавати ґрунт ерозії, ущільненню, сильним коливанням температури та втраті вологи через випаровування.

Мульчування садових грядок допомагає уповільнити втрату вологи, придушити бур’яни, регулювати температуру ґрунту та додавати органічні речовини в ґрунт.

Ще одна перевага мульчування полягає в тому, що воно допомагає звести до мінімуму сили ущільнення води через дощ.

Належний дренаж

Садівник розповів, що ґрунти з поганим дренажем можуть призвести до заболочування, яке позбавляє коріння рослин кисню. А це призводить до занепаду, гниття коренів і зрештою загибелі рослин.

Однак є кілька простих рішень цієї проблеми, які включають доповнення важких глинистих ґрунтів органікою та встановлення дренажних систем, якщо це необхідно. Також не варто садити рослини у низинних місцях, схильних до накопичення води.

Перевірка ґрунту

Тестування ґрунту може кардинально змінити ситуацію. Дослідження ґрунту допоможе вам визначити, чи потребує коригування pH рівень та яких поживних речовин не вистачає.

Дисбаланс pH і поживних речовин впливає не лише на родючість ґрунту, але й на здоров’я рослин.

Ігнорування біології ґрунту

Грунт - це більше, ніж просто бруд. Розуміння цього та підтримка здоров’я має вирішальне значення, щоб це могло допомогти вашим рослинам, квітам і овочам рости.

"Ґрунт сповнений життя, включаючи корисні мікроби, гриби, комахи і дощових черв’яків, які відіграють життєво важливу роль у кругообігу поживних речовин, розкладанні та структурі ґрунту", розповів Емі Енфілд.

Тому надмірне використання хімікатів і відсутність мульчування можуть порушити якість ґрунту.

Посадка інвазивних видів рослин

Впровадження інвазивних видів рослин у ваш сад може витіснити місцеву рослинність, порушити екосистеми та змінити склад ґрунту.

Пам’ятайте про рослини, які ви обираєте для вирощування, і намагайтеся використовувати більше місцевих видів, які підтримують біорізноманіття та здоров’я ґрунту.