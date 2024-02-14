6 підказок, що партнер вас обманює чи зраджує

Брехня у стосунках призведе до розриву. Якщо партнер часто говорить не правду, то це можна викрити за простими ознаками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Psychology today .

Партнер поводиться по-іншому

Провівши час з чоловіком протягом декількох місяців чи років у стосунках, ви точно знаєте його типову поведінку. Коли бачите, що партнер діє по-іншому, вам варто задуматися, бо це може свідчити про обман.

Час для себе

Взяти час для себе - це нормально. Але коли це відбувається все частіше і частіше - це знак того, що відбувається щось не те.

Якщо партнер починає рано йти на роботу, пізно повертатися, раптово виходить з телефоном в іншу кімнату та приймати безліч приватних дзвінків від "родичів" - це теж сигнали про обман та зраду.

Важко додзвонитися

Якщо партнер зраджує вам, то він навряд чи відповість на ваші дзвінки та повідомлення. Ви можете почути виправдання, наприклад, він був на зустрічі або їхав за кермом.

Якщо ваш партнер недоступний під час роботи допізна або у відрядженні, це поганий знак.

Різко змінений графік

Коли вашій другій половинці, яка ніколи не працювала допізна, раптом потрібно затриматись на роботі і це трапляється часто, то можливо, вона бреше.

Партнер, який обманює, також може раптово забути про ваш день народження та інші важливі події.

Невідомі витрати

Якщо на кредитних картках вашого партнера виникають дивні витрати, то це можлива ознака зради. Якщо ви запитуєте свого партнера про ці витрати, і він розгублений та агресивний у цей момент, то можливо каже неправду.

Зникла близькість

Через кілька років жодні стосунки не будуть такими інтенсивними, як у перші кілька місяців. Емоційна близькість - це те, що тримає нас зв’язаними з другою половинкою.

Отже, якщо ваш партнер раптом здається менш емоційно вразливим і близьким з вами та навіть не прагне цього, то це важливий сигнал.