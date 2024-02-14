6 подсказок, что партнер вас обманывает или изменяет
Ложь в отношениях приведет к разрыву. Если партнер часто говорит не правду, то это можно разоблачить по простым признакам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Psychology today.
Партнер ведет себя по-другому
Проведя время с мужчиной в течение нескольких месяцев или лет в отношениях, вы точно знаете его типичное поведение. Когда видите, что партнер действует по-другому, вам следует задуматься, потому что это может свидетельствовать об обмане.
Время для себя
Взять время для себя - это нормально. Но когда это происходит все чаще и чаще - это знак того, что происходит что-то не то.
Если партнер начинает рано идти на работу, поздно возвращаться, внезапно выходит с телефоном в другую комнату и принимать множество частных звонков от "родственников" - это тоже сигналы об обмане и предательстве.
Трудно дозвониться
Если партнер изменяет вам, он вряд ли ответит на ваши звонки и сообщения. Вы можете услышать оправдание, например, он был на встрече или ехал за рулем.
Если ваш партнер недоступен во время работы допоздна или в командировке, это плохой знак.
Резко измененный график
Если вашей второй половинке, которая никогда не работала допоздна, вдруг нужно задержаться на работе и это случается часто, возможно, она лжет.
Обманывающий партнер также может внезапно забыть о вашем дне рождения и других важных событиях.
Неизвестные расходы
Если на кредитных картах вашего партнера возникают странные расходы, то это возможный признак измени. Если вы спрашиваете своего партнера об этих расходах, и он растерян и агрессивен в этот момент то, возможно, говорит неправду.
Исчезла близость
Через несколько лет никакие отношения не будут столь интенсивными, как в первые несколько месяцев. Эмоциональная близость - это то, что держит нас связанными с второй половинкой.
Итак, если ваш партнер вдруг кажется менее эмоционально уязвимым и близким с вами и даже не стремится к этому, то это важный сигнал.
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