6 ознак, які вказують на несправжню дружбу

Здорова дружба часто дає вам відчуття підтримки, значущості та визнання. Однак іноді дружба може розвиватися і змінюватися, і ви можете почати відчувати, що між вами та вашим другом більше немає колишнього зв'язку.

Ось чому дуже важливо знати, коли дружба є джерелом радості, а коли, навпаки, виснажує нашу енергію.

Зазвичай легше усвідомити, що стосунки більше не функціонують й коли немає романтичних почуттів. Але все ж таки є певні ознаки, які не слід забувати, щоб зрозуміти, що дружба добігає кінця.

Психотерапевт Боббі Бенкс рекомендує зосередитися на дружбі, що відповідає певним важливим критеріям. Серед них ви повинні відчувати себе в безпеці, вільно висловлювати свої думки й приймати себе такими, якими ви є.

Ви підтримуєте один одного у ваших досягненнях і не змагаєтесь один з одним. Ви також здатні визнавати свої помилки та брати на себе відповідальність. І навпаки, тримайтеся подалі від дружніх стосунків, де:

1. Ти єдиний, хто докладає зусиль, чи це зустрічі, побудова планів чи просто спілкування.

2. Ви відчуваєте емоційне виснаження, коли ви поруч із другом.

3. Друг відмовляється поважати ваші кордони. Незалежно від ваших причин накладати певні обмеження на час, проведений разом, фізичний контакт або вашу потребу близько, ваш друг повинен їх враховувати.

4. Ви почуваєтеся самотнім і невидимим у присутності друга. Це може бути ознакою того, що ця людина не приділяє достатньо уваги, тому, що ви говорите або відчуваєте.

5. Він ігнорує чи знецінює ваші досягнення. Чи заздрить він вашому становищу чи вашому щастю, той факт, що він не здатний порадіти за вас, може бути однією з ознак токсичної дружби.

6. Ви не відчуваєте, що вас цінують та поважають. Як і в будь-яких стосунках, певна принизлива і зневажлива поведінка стосовно вас може підірвати вашу самооцінку. У дружбі, як у коханні чи роботі, це ознака дбайливого відношення.