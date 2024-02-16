6 признаков, которые указывают на ненастоящую дружбу

Здоровая дружба часто дает вам ощущение поддержки, значимости и признания. Однако иногда дружба может развиваться и меняться, и вы можете начать чувствовать, что между вами и вашим другом больше нет прежней связи.

Вот почему крайне важно знать, когда дружба является источником радости, а когда, наоборот, истощает нашу энергию.

Обычно легче осознать, что отношения больше не функционируют и когда больше нет романтических чувств. Но все же есть определенные признаки, которые не следует упускать из виду, чтобы понять, что дружба подходит к концу.

Психотерапевт Бобби Бэнкс рекомендует сосредоточиться на дружбе, отвечающей определенным важным критериям. Среди них вы должны чувствовать себя в безопасности, свободно выражать свои мысли и принимать себя такими, какие вы есть.

Вы поддерживаете друг друга в ваших достижениях и не соревнуетесь друг с другом. Вы также способны признавать свои ошибки и брать на себя ответственность. И наоборот, держитесь подальше от дружеских отношений, где:

1. Ты единственный, кто прилагает усилия, будь то встречи, построение планов или просто общение.

2. Вы чувствуете эмоциональное истощение, когда находитесь рядом с другом.

3. Друг отказывается уважать ваши границы. Независимо от ваших причин налагать определенные ограничения на время, проведенное вместе, физический контакт или вашу потребность в близости, ваш друг должен их учитывать.

4. Вы чувствуете себя одиноким и невидимым в присутствии друга. Это может быть признаком того, что этот человек не уделяет вам достаточно внимания, тому, что вы говорите или чувствуете.

5. Он игнорирует или обесценивает ваши достижения. Завидует ли он вашему положению или вашему счастью, тот факт, что он не способен порадоваться за вас, может быть одним из признаков токсичной дружба.

6. Вы не чувствуете, что вас ценят и уважают. Как и в любых отношениях, определенное унизительное и презрительное поведение по отношению к вам может подорвать вашу самооценку. В дружбе, как в любви или на работе, это не признак заботливого отношения.