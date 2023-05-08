6 ознак чоловіка, з яким ніколи не вдасться побудувати міцні і здорові стосунки

Які ознаки вказують на токсичність партнера

"Проблемні стосунки можуть спричиняти негативні наслідки для нашого життя і блокувати наше особисте зростання. Розпізнати ознаки токсичного партнера - перший крок до звільнення від таких стосунків", - пише експертка.

Слагода наводить кілька ознак, які вказують на токсичність партнера. З таким чоловіком не вдасться побудувати міцний сімейний союз, хоч би як старалася це зробити жінка.

Постійна критика

Перша ознака - партнер часто критикує вас і вашу поведінку, що викликає почуття недостатності та неповноцінності.

Необґрунтовані звинувачення

Партнер часто звинувачує вас у своїх проблемах і не бере відповідальності за свої дії - це теж тривожна ознака, яка вказує на те, що з цією людиною не вдасться створити гарної сім'ї.

Знецінення

Ваш партнер знецінює вас та ваші потреби, викликає у вас почуття вашої неважливості. Така людина не зможе стати для вас опорою у житті й, відповідно, підтримувати у складні періоди.

Обмеження

Партнер обмежує вас та вашу свободу, заводить вас в залежність від нього. Це починається з того, що він не хоче, аби ви спілкувались із друзями та рідними. Коли ви розірвете контакти з близькими людьми, то не матимете до кого звернутись по допомогу, окрім як до партнера.

Погрози і приниження

Якщо чоловік погрожує вам відкрито, насміхається над вами і принижує вас - то тут нема чого й думати про стосунки. Не варто надіятись, що він зміниться. З часом ситуація тільки загострюватиметься.

Агресія з боку партнера

Якщо у ваших стосунках часто виникають кризи, що спричиняють спалахи гніву й агресії з боку вашого партнера, це дуже тривожний дзвіночок того, що варто замислитись над розривом стосунків із такою людиною.