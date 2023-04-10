6 нетипових причин, які щодня руйнують ваші стосунки

Нестача часу

Всі ми хочемо почувати себе потрібними. Але що робити, якщо у партнера не вистачає часу на вас? Або ж він просто не хоче його приділяти, придумуючи собі інші заняття. Чи буде тут задоволення від стосунків?

Небажання докладати зусиль

Не варто сприймати стосунки як належне. Адже це - робота двох партнерів. І вона має бути постійною. Якщо ж один з них не хоче навіть слухати іншого, і продовжує жити, ніби він самітник - нічого хорошого з цього не вийде.

Відсутність підтримки

Критикувати, наставляти та сварити, в цьому величезному світі, знайдеться кому. Ми вступаємо в стосунки не для цього. Кожному з вас важлива підтримка іншого, щоб бути задоволеними від цих взаємин.

Надмірні ревнощі

Якщо маленька доза ревнощів час від часу може додати пікантності стосункам, то параноїдальний стан - лише відштовхує, виснажує та набридає. Якщо це відбувається часто, стосунки так чи інакше руйнуватимуться.

Відсувати себе на другий план

Якщо відмовлятися від особистих бажань заради бажань партнера, той почне сприймати це як належне з часом. А той, що відмовляється, буде почуватися обділеним увагою і накопичуватиме роздратування.

Надмірне домінування

Не варто надто опікуватися про партнера та контролювати його дії та рішення. Також в жодному разі не варто сварити його й принижувати гідність. Такі дії лише руйнуватимуть ваші стосунки.