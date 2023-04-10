6 нетипових причин, які щодня руйнують ваші стосунки

Часом стосунки між партнерами можуть щодня руйнуватися з неочевидних і нетипових причин. Ви не сваритеся, не зраджуєте один одного, але з часом стаєте чужими людьми. Але чому так відбувається?
Про це розповіли в Instagram Національного Інституту сексології та сексуального здоров'я.
Всі ми хочемо почувати себе потрібними. Але що робити, якщо у партнера не вистачає часу на вас? Або ж він просто не хоче його приділяти, придумуючи собі інші заняття. Чи буде тут задоволення від стосунків?
Не варто сприймати стосунки як належне. Адже це - робота двох партнерів. І вона має бути постійною. Якщо ж один з них не хоче навіть слухати іншого, і продовжує жити, ніби він самітник - нічого хорошого з цього не вийде.
Критикувати, наставляти та сварити, в цьому величезному світі, знайдеться кому. Ми вступаємо в стосунки не для цього. Кожному з вас важлива підтримка іншого, щоб бути задоволеними від цих взаємин.
Якщо маленька доза ревнощів час від часу може додати пікантності стосункам, то параноїдальний стан - лише відштовхує, виснажує та набридає. Якщо це відбувається часто, стосунки так чи інакше руйнуватимуться.
Якщо відмовлятися від особистих бажань заради бажань партнера, той почне сприймати це як належне з часом. А той, що відмовляється, буде почуватися обділеним увагою і накопичуватиме роздратування.
Не варто надто опікуватися про партнера та контролювати його дії та рішення. Також в жодному разі не варто сварити його й принижувати гідність. Такі дії лише руйнуватимуть ваші стосунки.
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