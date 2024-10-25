6 неочевидних переваг лимона, про які ви могли не знати

Лимони містять багато вітаміну С, клітковини та різноманітних корисних біологічно активних сполук. Серед них є поживні речовини, що сприяють, зокрема, загоєнню ран та відновленню пошкоджених тканин. Результати досліджень доводять, що лимони також сприяють здоров’ю серцево-судинної системи, нирок та травлення.

Які ще переваги споживання лимонів існують, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця.

Неочевидні переваги лимонів

Підтримує здоров'я серця

Лимони багаті на вітамін С: один очищений лимон містить близько 53 мг, що становить майже 60% від добової потреби. Дослідження показують, що фрукти й овочі, насичені вітаміном С, можуть знижувати ризик серцевих захворювань і інсультів. Також клітковина в м’якоті лимона допомагає зменшити вплив деяких факторів ризику для серцево-судинної системи.

Допомагає контролювати вагу

Лимони часто асоціюються зі схудненням. Згідно з дослідженням 2021 року, розчинна пектинова клітковина в лимонах розширюється у шлунку, продовжуючи відчуття ситості. Однак лимонний сік не містить пектину, тому напої з ним не забезпечують насичення так само, як цілі лимони. Існує також популярна, але не підтверджена теорія, що гаряча вода з лимоном сприяє схудненню.

Запобігає утворенню каменів у нирках

Лимонна кислота підвищує об’єм і рН сечі, створюючи менш сприятливе середовище для утворення каменів у нирках. Випивання половини склянки лимонного соку (200 мл) щодня забезпечує достатню кількість лимонної кислоти, що допомагає запобігти повторному утворенню каменів.

Захищає від анемії

Залізодефіцитна анемія часто виникає через недостатнє споживання заліза. Лимони не тільки містять невелику кількість заліза, а й сприяють його кращому засвоєнню з рослинної їжі завдяки вітаміну С і лимонній кислоті. Так лимони допомагають підвищити доступність заліза з рослинних продуктів.

Ймовірно зменшує ризик раку

Здоровий раціон, багатий на фрукти та овочі, може допомогти знизити ризик раку. Деякі дослідження свідчать, що споживання цитрусових пов’язане зі зниженим ризиком розвитку раку легенів, хоча інші не підтверджують цього. Деякі рослинні речовини в лимонах, можливо, мають протираковий потенціал, але доказів для чітких висновків поки що недостатньо.

Поліпшує травлення

Лимони містять близько 10% вуглеводів, зокрема розчинну клітковину й прості цукри. Основною клітковиною є пектин, який підтримує здоров'я кишечника та сповільнює перетравлення цукру й крохмалю, що може знижувати рівень цукру в крові. Щоб отримати переваги пектину, необхідно споживати м’якоть лимонів.