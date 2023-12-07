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6 найяскравіших ролей талановитого Ніколаса Голта

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Голт - молодий і дуже талановитий актор, який вміє втілитися в різні амплуа та запам'ятовується глядачам своїм професіоналізмом.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало в один список 5 найкращих ролей Голта і залюбки ділиться ним з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Толкін 

В цій автобіографічній історії Ніколас зіграв головну роль Джона Рональда Толкіна. Дуже щемлива історія, яка розповідає про важке життя письменника, який втрачає друзів на війні, бореться з ПТСР та щиро любить. 

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум) 

Меню 

Фільм розповідає історію молодої пари Марґо і Тайлера. Разом із групою незнайомців, їх запрошують відвідати унікальне місце - ресторан на віддаленому острові Тихого океану.

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум) 

Пісочний замок 

Група американських солдатів спрямована в іракське село для відновлення системи водопостачання. Далеко не всі місцеві вітають американців як рятівників, частина жителів різко проти їх присутності, і американцям належить переконати незадоволених, що вони їм не вороги, і попутно вибратися з села живими.

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум) 

Банкір 

Історія афроамериканських бізнес-партнерів Джо Морріса і Бернарда Ґарретта, які в 1950-х роках заснували успішне агентство нерухомості. Уникаючи расових обмежень, вони наймають підставного білого керівника компанії, якого грає Голт. 

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум) 

Війна струмів 

Ця стрічка розповідає про легендарне і сильне протистояння Томаса Альва Едісона та Джорджа Вестінгауза. Ці двоє свого часу боролися за те, щоб провести цілу революцію в Америці - провести електрику по всій країні. Тільки ось який повинен бути струм, постійний або мінливий, вони так і не вирішили

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум) 

Молодь 

Головний герой Флем намагається зав'язати стосунки з донькою землевласника Мері. У його планах одружитися з дівчиною, щоб повернути землі батька, які тепер належать Ернесту. За допомогою вмілих маніпуляцій і брехні, герою вдається досягти поставленої мети. 

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум) 

Раніше ми розповідали про найлегендарніші ролі французького секс-символа Венсана Касселя.

Також читайте наш матеріал про те, хто такий Флоріан Юрʼєв, фільм про якого наробив шуму.

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