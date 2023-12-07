6 найяскравіших ролей талановитого Ніколаса Голта

Толкін

В цій автобіографічній історії Ніколас зіграв головну роль Джона Рональда Толкіна. Дуже щемлива історія, яка розповідає про важке життя письменника, який втрачає друзів на війні, бореться з ПТСР та щиро любить.

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум)

Меню

Фільм розповідає історію молодої пари Марґо і Тайлера. Разом із групою незнайомців, їх запрошують відвідати унікальне місце - ресторан на віддаленому острові Тихого океану.

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум)

Пісочний замок

Група американських солдатів спрямована в іракське село для відновлення системи водопостачання. Далеко не всі місцеві вітають американців як рятівників, частина жителів різко проти їх присутності, і американцям належить переконати незадоволених, що вони їм не вороги, і попутно вибратися з села живими.

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум)

Банкір

Історія афроамериканських бізнес-партнерів Джо Морріса і Бернарда Ґарретта, які в 1950-х роках заснували успішне агентство нерухомості. Уникаючи расових обмежень, вони наймають підставного білого керівника компанії, якого грає Голт.

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум)

Війна струмів

Ця стрічка розповідає про легендарне і сильне протистояння Томаса Альва Едісона та Джорджа Вестінгауза. Ці двоє свого часу боролися за те, щоб провести цілу революцію в Америці - провести електрику по всій країні. Тільки ось який повинен бути струм, постійний або мінливий, вони так і не вирішили

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум)

Молодь

Головний герой Флем намагається зав'язати стосунки з донькою землевласника Мері. У його планах одружитися з дівчиною, щоб повернути землі батька, які тепер належать Ернесту. За допомогою вмілих маніпуляцій і брехні, герою вдається досягти поставленої мети.

Найкращі ролі Ніколаса Голта (Фото: Кіноріум)