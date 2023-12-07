6 самых ярких ролей талантливого Николаса Голта

Толкин

В этой автобиографической истории Николас сыграл главную роль Джона Рональда Толкина. Очень щемящая история, рассказывающая о тяжелой жизни писателя, теряющего друзей на войне, борется с ПТСР и искренне любит.

Лучшие роли Николаса Голта (Фото: Кинориум)

Меню

Фильм рассказывает историю молодой пары Марго и Тайлера. Вместе с группой незнакомцев, их приглашают посетить уникальное место - ресторан на отдаленном острове Тихого океана.

Лучшие роли Николаса Голта (Фото: Кинориум)

Песочный замок

Группа американских солдат направлена в иракскую деревню для восстановления системы водоснабжения. Далеко не все местные поздравляют американцев как спасителей, часть жителей резко против их присутствия, и американцам предстоит убедить недовольных, что они им не враги, и попутно выбраться из деревни живыми.

Лучшие роли Николаса Голта (Фото: Кинориум)

Банкир

История афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, в 1950-х годах основавших успешное агентство недвижимости. Избегая расовых ограничений, они нанимают подставного белого руководителя компании, играющего Голт.

Лучшие роли Николаса Голта (Фото: Кинориум)

Война токов

Эта лента рассказывает о легендарном и сильном противостоянии Томаса Альва Эдисона и Джорджа Вестингауза. Эти двое в свое время боролись за то, чтобы провести целую революцию в Америке - провести электричество по всей стране. Только вот какой должен быть ток, постоянный или меняющийся, они так и не решили

Лучшие роли Николаса Голта (Фото: Кинориум)

Молодежь

Главный герой Флем пытается завязать отношения с дочерью землевладельца Мэри. В его планах жениться на девушке, чтобы вернуть земли отца, которые теперь принадлежат Эрнесту. С помощью умелых манипуляций и лжи, герою удается достичь поставленных целей.

Лучшие роли Николаса Голта (Фото: Кинориум)