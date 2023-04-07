6 найтрендовіших суконь сезону 2023, які мусять бути у вашому гардеробі

Сукні з капюшонами

Незвичний крій сукні з капюшоном і довжина максі точно зробить з вас богиню стилю на будь-якій вечірці.

Металізовані сукні

Сукні з металізованих тканин - золото, срібло, бронза або інші кольори не залишать вас непоміченою на особливих виходах.

Сміливі вирізи

Обирайте вирізи, розрізи, рваності. Вони не покинуть модниць в цьому сезоні і додаватимуть родзинок образам.

Сукня-труба

Tube dress, або сукня-труба, нещодавно з'явилися в трендах і стала об'єктом бажань багатьох жінок.

Міні

Міні-сукні теж як найкраще підійдуть для теплого сезону, тому носіть їх без вагань, показуючи стрункі ноги.

Sleep dress

Улюблені і добре відомі сукні-нічні сорочки переживають свою другу хвилю популярності. Що важливо цього сезону - обирати довжину максі.

Всі фото: nstagram.com/nata_moskalenko_