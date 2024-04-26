6 найкращих смартфонів-розкладачок 2024 року, якими всі задоволені найбільше

OnePlus Open

Ціна: 72 100 гривень

OnePlus Open - перша спроба компанії створити складаний телефон, і, схоже, вона чудово впоралася зі своїм завданням. Смартфон має процесор Snapdragon 8 Gen2, який може без проблем запускати усі сучасні ігри з інтенсивним використанням графіки.

Він також оснащений великим 7,82-дюймовим внутрішнім дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. У смартфон вбудований акумулятор ємністю 4 805 мА/год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.

Телефон закривається практично без проміжку біля петлі, яка сертифікована на 1 000 000 складань. Це означає, що навіть за більш ніж 100 складаннях на день шарнірний механізм буде в нормальному стані.

Незважаючи на всі ці інженерні та апаратні засоби, вбудовані в телефон, він, як і раніше, залишається найлегшим складаним телефоном - всього 239 грамів.

Плюси

Доступніше, ніж у конкурентів

Найбільший та яскравий внутрішній дисплей

Легкий дизайн

Мінуси

Дорогий

Немає бездротової зарядки

OnePlus Open

Google Pixel Fold

Ціна: 52 550 гривень

Pixel Fold від Google - його перший складаний телефон. Він має 5,8-дюймовий екран спереду та 7,6-дюймовий внутрішній дисплей. Оснащений процесором Tensor G2 SoC та має 12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю встановлення 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Є основна камера на 48 МП, надширококутна на 10,8 МП та телеоб'єктив на 10,8 МП. Смартфон також має камеру на 9,5 МП на кришці дисплея і камеру на 8 МП на внутрішньому дисплеї.

Плюси

Програмне забезпечення Google та цикл оновлень

Бездротова зарядка

Вражаючий розмір акумулятора

Мінуси

Дорогий

Ширше, ніж у конкурентів

Google Pixel Fold

Motorola Razr+ (2023)

Ціна: 27 000 гривень

Motorola Razr+ (2023) - відносно доступний, але преміальний складаний телефон, що має дизайн розкладачки, який отримав безліч поліпшень порівняно зі своїм попередником.

У закритому стані Motorola Razr+ оснащений невеликим 3,6-дюймовим POLED-дисплеєм із частотою 144 Гц, який, по суті, може робити все, що робить звичайний телефон.

На кришці дисплея є дві камери, але вони не займають багато місця на екрані. Основна камера має роздільну здатність 12 МП, а вторинна - надширококутна камера + макрозйомка на 13 МП. Після відкриття Motorola Razr + має набагато більший 6,9-дюймовий дисплей FHD + POLED із частотою оновлення до 165 Гц та досить яскравий.

Що стосується продуктивності, телефон оснащений більш старою, але дуже потужною SoC Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Ця комбінація, а також відносно менша батарея ємністю 3 800 мА/год дозволили Motorola знизити ціну.

Плюси

Унікальний зовнішній дисплей

Передній дисплей підтримує більшість додатків

Мінуси

Немає бездротової зарядки

Відносно невеликий акумулятор

Motorola Razr+ (2023)

Motorola Razr

Ціна: 25 000 гривень

Як випливає із назви, це молодший брат Motorola Razr+ (2023). Смартфон має у закритому положенні крихітний 1,5-дюймовий OLED-дисплей, який відображає лише важливу інформацію та допускає деякі налаштування.

Для решти користувачів доведеться відкрити телефон і використовувати набагато більший 6,9-дюймовий дисплей FHD+ pOLED з частотою 144 Гц. В основі Motorola Razr лежить процесор Snapdragon 7 Gen 1 SoC, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Цікаво, що Motorola Razr має велику батарею ємністю 4 200 мА/год у порівнянні з моделлю Plus, що у поєднанні з меншим зовнішнім дисплеєм та характеристиками середнього рівня має забезпечити тривалий час автономної роботи.

Плюси

Дуже доступна ціна для складаного телефону

Водовідштовхувальний дизайн

Легкий

Мінуси

Усього 128 ГБ пам'яті

Маленький зовнішній дисплей

Motorola Razr

Samsung Galaxy Z Fold5

Ціна: 63 700 гривень

Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 12 ГБ оперативної пам'яті та сховищем об'ємом до 1 ТБ. Він має приголомшливий та яскравий 7,6-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED з частотою 120 Гц, пікова яскравість якого досягає вражаючих 1750 ніт. Зовні у нього 6,2-дюймовий дисплей, такий самий яскравий та швидкий.

Основна камера являє собою 50-мегапіксельну камеру, доповненою надширококутною камерою на 12 мегапікселів і телеоб'єктивом на 10 мегапікселів.

Телефон має акумулятор ємністю 4 000 мА/год та підтримує бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а також бездротову потужність 4,5 Вт.

Плюси

Неймовірний дисплей

Водонепроникність IPX8

Продуктивність

Бездротова зарядка та зворотний розподіл потужності

Мінуси

Дорогий

Трохи громіздкий

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Ціна: 36 500 гривень

З Galaxy Z Flip5 користувачі отримують 3,4-дюймовий AMOLED-дисплей з піковою яскравістю 1600 ніт. Однак дисплей не закриває камери, як Motorola Razr+. Якщо його перевернути, можна побачити 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей зі складкою, яка проходить через нього.

Для фото- та відеозйомки Samsung Galaxy Z Flip5 оснащений основною ширококутною камерою на 12 МП з підтримкою 10-кратного цифрового зуму та надширококутною камерою на 12 МП. Він має приблизно ту ж батарею, що і Motorola, ємністю 3 700 мА/год, але підтримує бездротову зарядку

Плюси

Компактний форм-фактор

Бездротова зарядка та зворотний розподіл потужності

AI-функції Samsung

Мінуси

Відносно невеликий акумулятор

Дорогий

Samsung Galaxy Z Flip5