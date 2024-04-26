6 лучших смартфонов-раскладушек 2024 года, которыми все довольны больше всего

OnePlus Open

Цена: 72 100 гривен

OnePlus Open - первая попытка компании создать складной телефон, и, похоже, она отлично справилась со своей задачей. Смартфон имеет процессор Snapdragon 8 Gen2, который может без проблем запускать все современные игры с интенсивным использованием графики.

Он также оснащен большим 7,82-дюймовым внутренним дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В смартфон встроенный аккумулятор емкостью 4 805 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Телефон закрывается практически без зазора возле петли, которая сертифицирована на 1 000 000 складываний. Это значит, что даже при более чем 100 складываниях в день шарнирный механизм будет в порядке.

Несмотря на все эти инженерные и аппаратные средства, встроенные в телефон, он по-прежнему остается самым легким складным телефоном — всего 239 граммов.

Плюсы

Доступнее, чем у конкурентов

Самый большой и яркий внутренний дисплей

Легкий дизайн

Минусы

Дорогой

Нет беспроводной зарядки

OnePlus Open

Google Pixel Fold

Цена: 52 550 гривен

Pixel Fold от Google - его первый складной телефон. Он имеет 5,8-дюймовый экран спереди и 7,6-дюймовый внутренний дисплей. Оснащен процессором Tensor G2 SoC и имеет 12 ГБ оперативной памяти с возможностью установки 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти.

Имеется основная камера на 48 МП, сверхширокоугольная на 10,8 МП и телеобъектив на 10,8 МП. Смартфон также оснащен камерой на 9,5 МП на крышке дисплея и камера на 8 МП на внутреннем дисплее.

Плюсы

Программное обеспечение Google и цикл обновлений

Беспроводная зарядка

Впечатляющий размер аккумулятора

Минусы

Дорогой

Шире, чем у конкурентов

Google Pixel Fold

Motorola Razr+ (2023)

Цена: 27 000 гривен

Motorola Razr+ (2023) - относительно доступный, но премиальный складной телефон, имеющий дизайн раскладушки, который получил множество улучшений по сравнению со своим предшественником.

В закрытом состоянии Motorola Razr + оснащен небольшим 3,6-дюймовым POLED-дисплеем с частотой 144 Гц, который, по сути, может делать все, что делает обычный телефон.

На крышке дисплея также есть две камеры, но они не занимают много места на экране. Основная камера имеет разрешение 12 МП, а вторичная - сверхширокоугольная камера + макросъемка на 13 МП. После открытия Motorola Razr + имеет гораздо больший 6,9-дюймовый дисплей FHD + POLED с частотой обновления до 165 Гц и довольно яркий.

Что касается производительности, nj телефон оснащен более старой, но очень мощной SoC Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Эта комбинация, а также относительно меньшая батарея емкостью 3 800 мА/ч позволили Motorola снизить цену.

Плюсы

Уникальный внешний дисплей

Передний дисплей поддерживает большинство приложений

Минусы

Нет беспроводной зарядки

Относительно небольшой аккумулятор

Motorola Razr+ (2023)

Motorola Razr

Цена: 25 000 гривен

Как следует из названия, это младший брат Motorola Razr + (2023). Смартфон имеет в закрытом положении крошечный 1,5-дюймовый OLED-дисплей, который отображает только важную информацию и допускает некоторые настройки.

Для всего остального пользователям придется открыть телефон и использовать гораздо больший 6,9-дюймовый дисплей FHD+ pOLED с частотой 144 Гц. В основе Motorola Razr лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1 SoC, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Интересно, что Motorola Razr имеет большую батарею емкостью 4 200 мА/ч по сравнению с моделью Plus, что в сочетании с меньшим внешним дисплеем и характеристиками среднего уровня должно обеспечить длительное время автономной работы.

Плюсы

Очень доступная цена для складного телефона

Водоотталкивающий дизайн

Легкий

Минусы

Всего 128 ГБ памяти

Маленький внешний дисплей

Motorola Razr

Samsung Galaxy Z Fold5

Цена: 63 700 гривен

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом до 1 ТБ. Он имеет потрясающий и яркий 7,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с частотой 120 Гц, пиковая яркость которого достигает впечатляющих 1750 нит. Снаружи у него 6,2-дюймовый дисплей, такой же яркий и быстрый.

Основная камера представляет собой 50-мегапиксельную камеру, дополненную сверхширокоугольной камерой на 12 мегапикселей и телеобъективом на 10 мегапикселей.

Телефон имеет аккумулятор емкостью 4 000 мА/ч и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а также беспроводную мощность 4,5 Вт.

Плюсы

Невероятный дисплей

Водонепроницаемость IPX8

Производительность

Беспроводная зарядка и обратное распределение мощности

Минусы

Дорогой

Немного громоздкий

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Цена: 36 500 гривен

С Galaxy Z Flip5 пользователи получают 3,4-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1 600 нит. Однако дисплей не закрывает камеры, как на Motorola Razr+. Если его перевернуть, можно увидеть 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей со складкой, проходящей через него.

Для фото- и видеосъемки Samsung Galaxy Z Flip5 оснащен основной широкоугольной камерой на 12 МП с поддержкой 10-кратного цифрового зума и сверхширокоугольной камерой на 12 МП. Он имеет примерно ту же батарею, что и Motorola, емкостью 3 700 мА/ч, но поддерживает беспроводную зарядку

Плюсы

Компактный форм-фактор

Беспроводная зарядка и обратное распределение мощности

AI-функции Samsung

Минусы

Относительно небольшой аккумулятор

Дорогой

Samsung Galaxy Z Flip5