6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий день
Якщо ви прагнете отримати енергію на цілий день, то зранку потрібно виконати правильні вправи. Вранці потрібно рухатися, а не покладатися на каву. Щоб залишатися бадьорим і зосередженим протягом дня, раннє тренування має бути важливою частиною розпорядку дня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Присідання з гантелями
Тримаючи одну гантель вертикально перед грудьми виконуйте присідання. Після цього поверніться у початкове положення та знову присядьте. Виконайте від 12 до 15 повторень.
Присідання з гантелями (фото: eatthis.com)
Жим гантелей лежачи
Жим гантелей починається з того, що ви лежите рівно на лаві для тренувань. Візьміть гантелі в обидві руки і покладіть їх на стегна. Тримайте ноги на підлозі.
Потім, витягнувши обидві руки, притисніть гантелі до тіла. Стискайте грудні м’язи і трицепси у верхній частині преса. Виконайте від 8 до 10 повторень.
Жим гантелей лежачи (фото: eatthis.com)
Роздільні присідання з гантелями
Ця вправа починається з того, що ви тримаєте в руках гантелі. Поставте одну ногу перед собою, а іншу позаду. Коли ваше коліно торкнеться підлоги, підніміть свою вагу та станьте у початкове положення.
Виконайте 12 повторень для кожної ноги.
Роздільні присідання з гантелями (фото: eatthis.com)
Пуловер з гантелями
Вправа починається з того, що ви лежите на спині тримаючи по гантелі в кожній руці. Потім випряміть руки, злегка зігніть їх у ліктях. Тримаючи основу напруженою, проведіть гантелі над головою. Виконайте 12 повторень.
Пуловер з гантелями (фото: eatthis.com)
Віджимання
Прийміть положення віджимання, плечі повинні бути на одній лінії з зап’ястками та пряма спина. Тримаючи корпус напруженим, а сідничні м’язи стиснутими, зігніть лікті й опустіться. Виконайте від 10 до 15 повторень.
Віджимання (фото: eatthis.com)
Підйоми тіла
Ляжте на землю, щоб нижня частина спини була рівною. З напруженим пресом підніміть ноги назад до тулуба. Потім повільно опустіть ноги на підлогу. Виконайте від 10 до 15 повторень.
Підйоми тіла (фото: eatthis.com)
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