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6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий день

Середа 03 липня 2024 17:01
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6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий день Ранкові тренування для заряду енергії на цілий день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви прагнете отримати енергію на цілий день, то зранку потрібно виконати правильні вправи. Вранці потрібно рухатися, а не покладатися на каву. Щоб залишатися бадьорим і зосередженим протягом дня, раннє тренування має бути важливою частиною розпорядку дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Присідання з гантелями

Тримаючи одну гантель вертикально перед грудьми виконуйте присідання. Після цього поверніться у початкове положення та знову присядьте. Виконайте від 12 до 15 повторень.

6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий деньПрисідання з гантелями (фото: eatthis.com)

Жим гантелей лежачи

Жим гантелей починається з того, що ви лежите рівно на лаві для тренувань. Візьміть гантелі в обидві руки і покладіть їх на стегна. Тримайте ноги на підлозі.

Потім, витягнувши обидві руки, притисніть гантелі до тіла. Стискайте грудні м’язи і трицепси у верхній частині преса. Виконайте від 8 до 10 повторень.

6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий день

Жим гантелей лежачи (фото: eatthis.com)

Роздільні присідання з гантелями

Ця вправа починається з того, що ви тримаєте в руках гантелі. Поставте одну ногу перед собою, а іншу позаду. Коли ваше коліно торкнеться підлоги, підніміть свою вагу та станьте у початкове положення.

Виконайте 12 повторень для кожної ноги.

6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий деньРоздільні присідання з гантелями (фото: eatthis.com)

Пуловер з гантелями

Вправа починається з того, що ви лежите на спині тримаючи по гантелі в кожній руці. Потім випряміть руки, злегка зігніть їх у ліктях. Тримаючи основу напруженою, проведіть гантелі над головою. Виконайте 12 повторень.

6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий деньПуловер з гантелями (фото: eatthis.com)

Віджимання

Прийміть положення віджимання, плечі повинні бути на одній лінії з зап’ястками та пряма спина. Тримаючи корпус напруженим, а сідничні м’язи стиснутими, зігніть лікті й опустіться. Виконайте від 10 до 15 повторень.

6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий деньВіджимання (фото: eatthis.com)

Підйоми тіла

Ляжте на землю, щоб нижня частина спини була рівною. З напруженим пресом підніміть ноги назад до тулуба. Потім повільно опустіть ноги на підлогу. Виконайте від 10 до 15 повторень.

6 найкращих ранкових вправ, щоб отримати заряд енергії на цілий деньПідйоми тіла (фото: eatthis.com)

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