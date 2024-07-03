6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый день
Если вы хотите получить энергию на целый день, то с утра нужно выполнить правильные упражнения. Утром нужно двигаться, а не полагаться на кофе. Чтобы оставаться бодрым и сосредоточенным в течение дня, ранняя тренировка должна быть важной частью распорядка дня.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Приседания с гантелями
Держа одну гантель вертикально перед грудью, выполняйте приседания. После этого вернитесь в исходное положение и снова присядьте. Выполните от 12 до 15 повторений.
Приседания с гантелями (фото: eatthis.com)
Жим гантелей лежа
Жим гантелей начинается с того, что вы лежите ровно на скамейке для тренировок. Возьмите гантели в обе руки и положите их на бедра. Держите ноги на полу.
Затем, вытащив обе руки, прижмите гантели к телу. Сжимайте грудные мышцы и трицепсы в верхней части пресса. Выполните от 8 до 10 повторений.
Жим гантелей лежа (фото: eatthis.com)
Раздельные приседания с гантелями
Это упражнение начинается с того, что вы держите в руках гантели. Поставьте одну ногу перед собой, а другую сзади. Когда колено коснется пола, поднимите свой вес и станьте в исходное положение.
Выполните 12 повторений для каждой ноги.
Раздельные приседания с гантелями (фото: eatthis.com)
Пуловер с гантелями
Упражнение начинается с того, что вы лежите на спине, держа по гантели в каждой руке. Затем выпрямите руки, слегка согните в локтях. Держа основу напряженной, проведите гантели над головой. Выполните 12 повторений.
Пуловер с гантелями (фото: eatthis.com)
Отжимание
Примите положение отжима, плечи должны быть на одной линии с запястьями и прямой спиной. Держа корпус напряженным, а ягодичные мышцы сжатыми, согните локти и опуститесь. Выполните от 10 до 15 повторений.
Отжимание (фото: eatthis.com)
Подъемы тела
Лягте на землю, чтобы нижняя часть спины была ровной. С напряженным прессом поднимите ноги назад к туловищу. Затем медленно опустите ноги на пол. Выполните от 10 до 15 повторений.
Подъемы тела (фото: eatthis.com)
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