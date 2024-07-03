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6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый день

Среда 03 июля 2024 17:01
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6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый день Утренняя тренировка для заряда энергии на целый день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вы хотите получить энергию на целый день, то с утра нужно выполнить правильные упражнения. Утром нужно двигаться, а не полагаться на кофе. Чтобы оставаться бодрым и сосредоточенным в течение дня, ранняя тренировка должна быть важной частью распорядка дня.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Приседания с гантелями

Держа одну гантель вертикально перед грудью, выполняйте приседания. После этого вернитесь в исходное положение и снова присядьте. Выполните от 12 до 15 повторений.

6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый деньПриседания с гантелями (фото: eatthis.com)

Жим гантелей лежа

Жим гантелей начинается с того, что вы лежите ровно на скамейке для тренировок. Возьмите гантели в обе руки и положите их на бедра. Держите ноги на полу.

Затем, вытащив обе руки, прижмите гантели к телу. Сжимайте грудные мышцы и трицепсы в верхней части пресса. Выполните от 8 до 10 повторений.

6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый день

Жим гантелей лежа (фото: eatthis.com)

Раздельные приседания с гантелями

Это упражнение начинается с того, что вы держите в руках гантели. Поставьте одну ногу перед собой, а другую сзади. Когда колено коснется пола, поднимите свой вес и станьте в исходное положение.

Выполните 12 повторений для каждой ноги.

6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый деньРаздельные приседания с гантелями (фото: eatthis.com)

Пуловер с гантелями

Упражнение начинается с того, что вы лежите на спине, держа по гантели в каждой руке. Затем выпрямите руки, слегка согните в локтях. Держа основу напряженной, проведите гантели над головой. Выполните 12 повторений.

6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый деньПуловер с гантелями (фото: eatthis.com)

Отжимание

Примите положение отжима, плечи должны быть на одной линии с запястьями и прямой спиной. Держа корпус напряженным, а ягодичные мышцы сжатыми, согните локти и опуститесь. Выполните от 10 до 15 повторений.

6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый деньОтжимание (фото: eatthis.com)

Подъемы тела

Лягте на землю, чтобы нижняя часть спины была ровной. С напряженным прессом поднимите ноги назад к туловищу. Затем медленно опустите ноги на пол. Выполните от 10 до 15 повторений.

6 лучших утренних упражнений, чтобы получить заряд энергии на целый деньПодъемы тела (фото: eatthis.com)

Ранее мы сообщали о 5 эффективных упражнениях, которые помогут накачать пресс во время ходьбы.

Также мы писали, почему не получается накачать ягодицы мечты.

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