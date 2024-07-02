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5 ефективних вправ, які допоможуть накачати прес під час ходьби

Вівторок 02 липня 2024 17:04
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5 ефективних вправ, які допоможуть накачати прес під час ходьби Які вправи допоможуть зміцнити прес (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Прокачаний і сильний прес - це не тільки плоский живіт, але й запорука здоров'я. Укріплені м'язи преса допоможуть покращити поставу, зменшити біль у попереку та покращити баланс і координацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Ходьба під нахилом

Ходьба на схилі або пагорбі залучає прес і сідниці, оскільки вони працюють над стабілізацією тіла та підтримкою рівноваги.

Найпрактичніший спосіб зробити це - на біговій доріжці, де можна контролювати всі параметри.

5 ефективних вправ, які допоможуть накачати прес під час ходьбиХодьба під нахилом (фото: eatthis.com)

Силова ходьба

Силова ходьба передбачає ходьбу у швидкому темпі з рухами рук. Швидка ходьба може покращити стан серцево-судинної системи, структуру тіла та силу м’язів.

У міру збільшення швидкості ходьби ви збільшите довжину кроку та розмах рук.

5 ефективних вправ, які допоможуть накачати прес під час ходьбиСилова ходьба (фото: eatthis.com)

Випади при ходьбі

Зробіть крок вперед у положення для випаду - цей рух залучає прес. Хороший спосіб включити випади під час ходьби та виконувати їх до втоми, а потім продовжувати ходьбу під час перерви.

5 ефективних вправ, які допоможуть накачати прес під час ходьбиВипади під час ходьби (фото: eatthis.com)

Виконуйте бічні перемішування

Цей бічний рух урізноманітнює ваше тренування при ходьбі та допомагає підвищити міцність.

Виконайте бічні переміщення 20-30 секунд в обох напрямках, перш ніж приступити до звичайної ходьби.

Коліна вверх

Маршуйте на місці або під час руху вперед з піднімання високо колін. Це залучає нижній м’яз преса. Якщо важко втримати баланс, то можна скористатися палицею для ходьби або покласти руку на міцну конструкцію для допомоги.

5 ефективних вправ, які допоможуть накачати прес під час ходьбиПідіймання колін вверх під час ходьби (фото: eatthis.com)

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