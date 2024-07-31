6 найкращих програм для 3D-моделювання у 2024 році, які має знати кожен дизайнер

3D-моделювання стає невід'ємною частиною роботи сучасних дизайнерів, незалежно від їхньої спеціалізації. З кожним роком з'являються нові інструменти, які спрощують створення складних моделей і розширюють творчі можливості.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт з технологій TechRadar , розповідає про програми з 3D-моделювання, які здатні задовольнити потреби як новачків, так і професіоналів.

Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max - особливо популярний серед розробників ігор, дизайнерів інтер'єрів та архітекторів, яким необхідні професійні інструменти для моделювання, текстурування та створення сіток.

Стандартні функції включають скелети та зворотну кінематику, симуляцію тканини, створення шкіри та керування персонажами для двоногого руху.

Якщо програмне забезпечення не підтримує необхідну вам функцію або режим рендерингу, велика система плагінів дозволяє додавати це до 3ds Max за допомогою сторонніх модулів. Деякі з цих плагінів безкоштовні.

Для цілей моделювання 3ds Max підтримує традиційну побудову полігонів, NURBS та поверхневі патчі. Зображення можна генерувати з використанням дуже широкого спектру систем рендерингу, включаючи Renderman, створений Pixar та mental ray.

Хоча 3ds Max вважається багатофункціональним програмним забезпеченням для 3D-створення, оснащеним професійними функціями, воно не найпростіше у використанні та не є повністю універсальним.

Складні плагіни, що завантажують комп'ютер, можуть іноді робити 3ds Max нестабільним. Існує також потенційний бар'єр для входу: на відміну від Autodesk Maya, 3ds Max досі загадково доступний тільки для Windows.

Постійні ліцензії залишилися в минулому для більшості професійного програмного забезпечення, тому 3ds Max доступний лише за місячною, річною або трирічною підпискою. Ви також можете безкоштовно спробувати програмне забезпечення протягом 30 днів.

Autodesk 3ds Max (фото: TechRadar)

Blender

Blender - це інструмент для створення 3D-графіки з відкритим вихідним кодом, що підтримується щедрою спільнотою розробників та користувачів, та безкоштовний для особистого та комерційного використання.

Blender відрізняється тим, що надає весь конвеєр від моделювання, ригінгу, анімації, симуляції, рендерингу, композитингу та трекінгу руху до відеомонтажу.

У ньому навіть є конвеєр 2D-анімації, якщо вам потрібно комбінувати 2D-елементи із 3D-моделями. Аспект конвеєризації цього інструменту ідеально підходить для командної роботи, коли художники можуть працювати над своєю частиною сцени, а потім спостерігати, як вона поєднується з елементами, створеними іншими.

Оскільки це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, велика спільнота розробників працює над розширенням його функціональності з часом.

Проте незалежність Blender від великих компаній та її залежність від підтримки спільноти означають, що не завжди будуть регулярні оновлення та своєчасні виправлення помилок.

Незважаючи на це, розробка продовжується швидкими темпами, щоб зберегти Blender найкращим програмним забезпеченням для моделювання, 3D-друку та багато іншого.

Однією з функцій є рендеринг у реальному часі з використанням двигуна EEVEE, що скорочує розрив між тим, що було можливо раніше реального часу, та ефектами, які вимагали виключно автономної обробки.

Це може бути не найпростіше у використанні програмне забезпечення для 3D-моделювання, але як безкоштовна програма для Windows, Mac та Linux це добрий початок для новачків.

Blender (фото: TechRadar)

Autodesk Maya

Якщо ви захоплюєтеся анімацією, Autodesk Maya - це, безумовно, найкраще програмне забезпечення для 3D-графіки.

Будучи галузевим стандартом, що використовується в незліченних великих проектах, таких як "Дуже дивні справи", програма багата професійними функціями для моделювання, текстурування, рендерингу та багато іншого.

Ви знайдете інструменти для створення та руху персонажів, а також для симуляції природних елементів, таких як вода, вогонь, піщані бурі та вибухи. З цієї причини це часто програмне забезпечення на вибір для художників з візуальних ефектів і аніматорів.

Maya тепер включає процедурні ефекти Bifrost, що дозволяють створювати складні елементи за допомогою динамічних вирішувачів.

Після створення сцени та визначення ефектів доступний фотореалістичний рендеринг з використанням системи Arnold RenderView для реалістичних результатів.

Однак це означає, що Maya є надзвичайно сучасним інструментом. І її інтерфейс набагато менш зручний для користувача, ніж у 3ds Max.

Тому це не просте програмне забезпечення для 3D-моделювання для початківців, а для професіоналів, які потребують створення на рівні Голлівуду.

Autodesk Maya (фото: TechRadar)

ZBrush

ZBrush є творчим підходом до 3D-моделювання. Подібно до Adobe Substance 3D Modeler, він використовує систему пензлів, що дозволяє дизайнерам і художникам ліпити цифрову глину в реальному часі.

Завдяки цьому підходу "віртуальної пластилінової анімації" ZBrush виявився одним із найкращих програмних продуктів для 3D-друку.

Якщо ви захоплюєтеся дизайном, програма є природним вибором. Об'єкти, створені в ZBrush, мають тенденцію мати рукотворний вигляд. Система побудови об'єктів дозволяє створювати нові та цікаві форми, а також ретельно відтворювати існуючі об'єкти у тривимірному просторі.

Це також означає, що ви можете дійсно зосередитися на детальній скульптурі, яка має виглядати чудово. Незважаючи на спочатку складний та нетрадиційний метод моделювання, така організація спрощує процес для початківців.

Система може використовуватися з пуховими планшетами з чутливістю до натискання для полегшення органічного характеру методу моделювання, популярного серед художників-концептів, режисерів та розробників ігор.

У програмі є зручна для художників функція - нелінійний шлях виробництва. Це дозволяє повернути дизайн до попередньої ітерації, внести зміни, а потім знову просунутися вперед. Така гнучкість дозволяє припускатися помилок, змінювати думку або розвивати дизайн у процесі роботи.

Програмне забезпечення для моделювання та 3D-друку доступне за підпискою для Mac та PC, а також пропонується 14-денна безкоштовна пробна версія.

ZBrush (фото: TechRadar)

SketchUp

Ви знайдете чотири версії програми для 3D-дизайну, кожна з яких пропонує найкращий набір інструментів для більш професійного використання: SketchUp Free дозволяє домашнім користувачам навчатися створювати 3D-об'єкти прямо у своєму браузері.

Підписка SketchUp Go призначена для 3D-моделювання на iPad та в Інтернеті.

SketchUp Pro пропонує більше інструментів, включаючи, нарешті, підтримку настільних комп'ютерів на додаток до його можливостей для iPad та браузера.

Нарешті, SketchUp Studio, найпросунутіший пакет (на жаль, без підтримки macOS і тільки для Windows), наголошує на фотореалістичних моделях та анімації. Доступна 7-денна безкоштовна пробна версія.

Після перегляду кількох простих навчальних посібників митці будь-якого рівня можуть почати створювати складні геометричні форми. Безкоштовна версія найкраще підходить для швидкого прототипування концепцій, тоді як більш функціональні версії дозволять вам візуалізувати цілі будівлі.

SketchUp (фото: TechRadar)

Rhino

Якщо ви працюєте з поверхнями, Rhino має бути вашим головним вибором.

Коли інструмент уперше з'явився, навіть найкраще програмне забезпечення для 3D-моделювання могло обробляти лише базову геометрію, і лише деякі пропонували сплайни. Майже ніхто не міг працювати із NURBS. Це важливо, коли ви точно моделюєте, наприклад, кузов автомобіля, літак чи вигин обличчя людини.

Доступний як для Mac, так і для PC, Rhino є особливо універсальною програмою. Він здатний створювати скульптури об'єктів, адаптувати сканування LIDAR, працювати із сітками з інших систем. Він навіть може візуалізувати сцени з використанням трасування променів.

Подібно до 3ds Max, він також має рішення для плагінів і складну платформу для розробників. Поряд із плагінами є скриптова мова, що дозволяє автоматизувати складні процеси деталізації чи модифікації.

Але навіть якщо ви не розробник програмного забезпечення, ви можете створювати розширені функції за допомогою Grasshopper, інструменту для створення алгоритмів генерації форм без написання коду.

В цілому Rhino чудово підходить для прототипування механічних деталей або використання програмного забезпечення для створення концептуальних дизайнів для 3D-друку.

Rhino пропонує вам безстрокову ліцензію. Крім того, вони також пропонують надзвичайно щедру 90-денну безкоштовну пробну версію.

Ви можете продовжувати використовувати програмне забезпечення після цього часу, тільки не зможете зберігати свою роботу, і будь-які встановлені вами плагіни перестануть працювати доти, доки ви не придбаєте ліцензію.

Rhino (фото: TechRadar)