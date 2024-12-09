6 найкращих додатків для Apple Watch, які підвищать вашу продуктивність

Todoist

Todoist - це зручний додаток для управління завданнями на Apple Watch, який дозволяє обійтися без необхідності діставати iPhone. За допомогою застосунка ви можете створювати та організовувати завдання, розподіляти їх за проектами, відзначати виконані та встановлювати нагадування. Додавання завдань можливе як голосовими командами, так і за допомогою клавіатури.

Додаток особливо корисний для тих, хто воліє швидко переглядати інформацію на зап'ястя, наприклад, перевіряючи список покупок у магазині або записуючи нагадування.

Todoist дозволяє стежити за прогресом виконання завдань прямо з циферблату годинника Apple Watch. Ви можете вибрати відображення наступної мети або відсотка виконаних справ за день.

Застосунок є безкоштовним, але за 4 долари на місяць доступна підписка з додатковими функціями, такими як індивідуальні нагадування, AI-помічник, календарний режим та інші корисні інструменти.

Todoist (фото: TechCrunch)

Drafts

Оскільки в Apple Watch відсутній додаток для нотаток, відмінним вибором для створення цифрового блокнота без використання телефону є застосунок Drafts. Він дозволяє записувати нотатки за допомогою голосових команд, функції Scribble у watchOS або клавіатури.

Вхідні нотатки синхронізуються з вашим iPhone і показують загальну кількість чернеток, а також кількість зазначених, щоб ви могли швидко знаходити важливі записи.

Додаток відкривається з порожньої нотатки, щоб ви могли вмить записувати ідеї, не відволікаючись. Нотатки можна організовувати папками або залишити їх у вільній формі для спонтанних думок.

Додаток безкоштовний, але за підписку 1,99 доларів на місяць можна отримати додаткові функції, такі як теми оформлення та можливість надсилання нотаток електронною поштою.

Drafts (фото: TechCrunch)

Focus

Focus - відмінний додаток для тих, хто шукає таймер продуктивності, щоб справлятися із задачами, виконуючи їх одну за одною. Він створений для поділу робочого часу на невеликі інтервали, які називаються "Сесія Фокусу". Працюючи в таких сесіях, ви зможете концентруватись на поточному завданні, перш ніж перейти до наступного.

Використовуючи Apple Watch замість телефону, ви мінімізуєте фактори, що відволікають. На годиннику можна швидко подивитися, скільки часу залишилося до закінчення сесії, і відразу повернутися до роботи. Крім того, Focus нагадує необхідність робити перерви між сесіями.

Застосунок доступний за підпискою за 7,99 доларів на місяць.

Focus (фото: TechCrunch)

AutoSleep

AutoSleep - один з найпопулярніших додатків для Apple Watch для відстеження сну. Застосунок надає докладний аналіз якості сну, частоти серцевих скорочень, консистентності сну та багато іншого. Він допомагає відстежувати час засинання та вимірювати ефективність вашого сну.

AutoSleep відображає дані у вигляді циферблата з "кільцями сну", що нагадує кільця активності на Apple Watch. Це дозволяє швидко оцінити, чи достатньо ви спите, чи варто приділити більше часу відпочинку.

Додаток також показує “оцінку готовності”, яка визначає, наскільки ви фізично та розумово готові до нового дня на основі якості вашого сну. AutoSleep також може запропонувати оптимальний час для відходу до сну, щоб надолужити втрачений відпочинок.

Застосунок доступний за одноразову плату в розмірі 5,99 доларів.

AutoSleep (фото: TechCrunch)

Streaks

Streaks - це чудовий додаток для тих, хто хоче розвивати корисні звички та відстежувати свій прогрес. Щодня, коли ви виконуєте завдання, ваша смуга продовжується.

Якщо ви пропустите виконання, лічильник скидається до нуля. Додаток дозволяє відстежувати до 24 звичок, таких як чищення зубною ниткою, вивчення нової мови або здорове харчування.

Крім того, Streaks підтримує задачі, які не потрібно виконувати щодня. Наприклад, ви можете поставити собі завдання ходити на роботу пішки з понеділка по п'ятницю, відвідування спортзалу тричі на тиждень або відмова від шкідливої їжі у вихідні.

На екрані Apple Watch ви зможете швидко побачити, які завдання на день ще не завершені, переглянути ваш прогрес та відзначити виконані цілі.

Додаток доступний за одноразову плату у розмірі 5,99 доларів.

Streaks (фото: TechCrunch)

Fantastical

Fantastical - це зручний додаток-календар, який допоможе вам організувати свій день прямо з Apple Watch. Ви можете створювати події та встановлювати нагадування, які легко переглянути одним поглядом.

Додаток для Apple Watch пропонує три режими перегляду. Режим “Up Next” надає огляд вашої наступної події разом із поточною погодою. У режимі “List” відображаються майбутні події та завдання на кілька днів уперед із прогнозом погоди. Режим “Tasks” поєднує всі завдання в одному списку, дозволяючи швидко відзначати їхнє виконання.

Fantastical також відправляє повідомлення про майбутні події та завдання. Якщо ви бажаєте бачити цю інформацію на циферблаті, віджет Smart Stack від Fantastical надає швидкий доступ до вашого календаря.

Вартість підписки на Fantastical складає 4,99 доларів на місяць.

Fantastical (фото: TechCrunch)