6 лучших приложений для Apple Watch, которые повысят вашу продуктивность

Todoist

Todoist - это удобное приложение для управления задачами на Apple Watch, которое позволяет обойтись без необходимости доставать iPhone. С помощью приложения вы можете создавать и организовывать задачи, распределять их по проектам, отмечать выполненные и устанавливать напоминания. Добавление задач возможно как голосовыми командами, так и с помощью клавиатуры.

Приложение особенно полезно для тех, кто предпочитает быстро просматривать информацию на запястье, например, проверяя список покупок в магазине или записывая напоминание.

Todoist позволяет следить за прогрессом выполнения задач прямо с циферблата часов Apple Watch. Вы можете выбрать отображение следующей цели или процента выполненных дел за день.

Приложение бесплатно, но за 4 доллара в месяц доступна подписка с дополнительными функциями, такими как индивидуальные напоминания, AI-помощник, календарный режим и другие полезные инструменты.

Todoist (фото: TechCrunch)

Drafts

Поскольку в Apple Watch отсутствует приложение для заметок, отличным выбором для создания цифрового блокнота без использования телефона является приложение Drafts. Оно позволяет записывать заметки с помощью голосовых команд, функции Scribble в watchOS или клавиатуры.

Входящие заметки синхронизируются с вашим iPhone и показывают общее количество черновиков, а также количество отмеченных, чтобы вы могли быстро находить важные записи.

Приложение открывается с пустой заметки, чтобы вы могли моментально записывать идеи, не отвлекаясь. Заметки можно организовывать по папкам или оставить их в свободной форме для спонтанных мыслей.

Приложение бесплатно, но за подписку 1,99 долларов в месяц можно получить дополнительные функции, такие как темы оформления и возможность отправки заметок по электронной почте.

Drafts (фото: TechCrunch)

Focus

Focus - отличное приложение для тех, кто ищет таймер продуктивности, чтобы справляться с задачами, выполняя их одну за другой. Оно создано для разделения рабочего времени на небольшие интервалы, которые называются “Сессиями Фокуса”. Работая в таких сессиях, вы сможете концентрироваться на текущей задаче, прежде чем перейти к следующей.

Используя Apple Watch вместо телефона, вы минимизируете отвлекающие факторы. На часах можно быстро посмотреть, сколько времени осталось до окончания сессии, и тут же вернуться к работе. Кроме того, Focus напоминает о необходимости делать перерывы между сессиями.

Приложение доступно по подписке за 7,99 долларов в месяц.

Focus (фото: TechCrunch)

AutoSleep

AutoSleep - одно из самых популярных приложений для Apple Watch для отслеживания сна. Приложение предоставляет подробный анализ качества сна, частоты сердечных сокращений, консистентности сна и многого другого. Оно помогает отслеживать время засыпания и измерять эффективность вашего сна.

AutoSleep отображает данные в виде циферблата с “кольцами сна”, что напоминает кольца активности на Apple Watch. Это позволяет быстро оценить, достаточно ли вы спите или стоит уделить больше времени отдыху.

Приложение также показывает “оценку готовности”, которая определяет, насколько вы физически и умственно готовы к новому дню на основе качества вашего сна. AutoSleep также может предложить оптимальное время для отхода ко сну, чтобы наверстать упущенный отдых.

Приложение доступно за одноразовую плату в размере 5,99 долларов.

AutoSleep (фото: TechCrunch)

Streaks

Streaks - это отличное приложение для тех, кто хочет развивать полезные привычки и отслеживать свой прогресс. Каждый день, когда вы выполняете задачу, ваша полоса продлевается.

Если вы пропустите выполнение, счетчик сбрасывается до нуля. Приложение позволяет отслеживать до 24 привычек, таких как чистка зубной нитью, изучение нового языка или здоровое питание.

Кроме того, Streaks поддерживает задачи, которые не нужно выполнять ежедневно. Например, вы можете поставить себе задачу ходить на работу пешком с понедельника по пятницу, посещение спортзала три раза в неделю или отказ от вредной еды на выходных.

На экране Apple Watch вы сможете быстро увидеть, какие задачи на день еще не завершены, просмотреть ваш прогресс и отметить выполненные цели.

Приложение доступно за одноразовую плату в размере 5,99 долларов.

Streaks (фото: TechCrunch)

Fantastical

Fantastical - это удобное приложение-календарь, которое поможет вам организовать свой день прямо с Apple Watch. Вы можете создавать события и устанавливать напоминания, которые легко просмотреть одним взглядом.

Приложение для Apple Watch предлагает три режима просмотра. Режим “Up Next” предоставляет обзор вашего следующего события вместе с текущей погодой. В режиме “List” отображаются предстоящие события и задачи на несколько дней вперед с прогнозом погоды. Режим “Tasks” объединяет все задачи в одном списке, позволяя быстро отмечать их выполнение.

Fantastical также отправляет уведомления о предстоящих событиях и задачах. Если вы хотите видеть эту информацию на циферблате, виджет Smart Stack от Fantastical предоставляет быстрый доступ к вашему календарю.

Стоимость подписки на Fantastical составляет 4,99 долларов в месяц.

Fantastical (фото: TechCrunch)