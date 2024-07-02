6 речей, які потрібно зробити після придбання нових Apple Watch

Розумний годинник Apple є чудовим доповненням до вашого iPhone і оснащений безліччю функцій. Але перш ніж поринути у всі можливості, є шість речей, які вам, ймовірно, слід зробити в першу чергу, щоб максимально ефективно використовувати свій годинник відразу після покупки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Вимкніть звук (або зменшіть гучність)

За замовчуванням звук на Apple Watch увімкнено. Спочатку забавно слухати всі унікальні мелодії та сигнали, які Apple вбудувала у свій годинник. Однак через деякий час це може почати дратувати, особливо якщо у вас багато повідомлень. Якщо ви зазвичай тримаєте свій iPhone в беззвучному режимі, можливо, вам варто зробити те саме з годинником.

Щоб вимкнути звук годинника, просто змахніть вгору знизу, потім натисніть піктограму будильника в Центрі керування.

Щоб просто зменшити гучність, перейдіть до "Налаштування", далі "Звуки та вібрація" на годиннику або в додатку Watch, потім використовуйте піктограми гучності для відповідного регулювання. Ви також можете увімкнути режим "Без звуку", щоб вимкнути сповіщення.

Зменшення гучності звуку (фото: Lifehacker)

Налаштуйте годинник для розблокування Mac

Якщо у вас є Macbook, особливо без Touch ID, вам варто налаштувати цю функцію. Щоразу, коли ви активуєте свій Mac, піднімаючи кришку MacBook або натискаючи клавішу на iMac, він відразу ж розблокується за умови, що ваші Apple Watch розблоковані і знаходяться на вашому зап'ясті.

Вимкніть повідомлення для додатків, які вам не потрібні

За замовчуванням Apple Watch відображає багато сповіщень, особливо якщо на вашому iPhone налаштовано багато сповіщень. На щастя, керувати ними безпосередньо на годиннику досить просто.

Відкрийте додаток Watch на вашому iPhone і перейдіть в "Налаштування", потім "Сповіщення". Тут перегляньте всі застосунки та відключіть сповіщення для тих, які ви більше не хочете бачити.

Налаштування цього параметра є ключовим моментом для того, щоб повністю насолодитися Apple Watch.

Вимкніть повідомлення для додатків, які вам не потрібні (фото: Lifehacker)

Видаліть непотрібні додатки

Якщо на вашому годиннику є додатки з iPhone, які вам не потрібні, просто позбавляйтеся їх! Якщо ви налаштували годинник на завантаження всіх доступних застосунків з iPhone, у вас може бути набагато більше варіантів, ніж вам дійсно потрібно.

Видалення цих програм значно спростить пошук потрібних вам, оскільки при кожному відкритті списку додатків не буде купа неактуальних варіантів.

Ви можете видалити застосунки з Apple Watch, як і на iPhone: натисніть на непотрібний додаток і утримуйте, потім натисніть на значок (X).

Інший варіант: відкрийте додаток Watch, знайдіть список встановлених застосунків, натисніть на той, який хочете видалити, і перемкніть тумблер "Показувати на Apple Watch", щоб підтвердити видалення.

Налаштуйте сотовий зв'язок (якщо у вас є Apple Watch із підтримкою сотового зв'язку)

Якщо у вас є Apple Watch з сотовим зв'язком, вона не буде працювати з коробки. Натомість вам потрібно буде купити тарифний план сотового зв'язку у вашого оператора. Ви можете почати цей процес з розділу "Налаштування", потім Сотовий зв'язок" на годиннику або через додаток Watch на iPhone.

Сторінка налаштувань сотового зв'язку буде відображатися в додатку Watch тільки в тому випадку, якщо у вас є підключений годинник з сотовим зв'язком. Крім того, червоний обідок на коронці годинника є явною ознакою.

Налаштування сотового зв'язку (фото: Lifehacker)

Заощаджуйте заряд батареї

Якщо у вас сучасніші Apple Watch, то, швидше за все, вони оснащені дисплеєм Always On (Завжди включено). З його допомогою ви можете швидко подивитися на годинник, щоб дізнатися час, подивитися нові повідомлення або прочитати дані з циферблату, не активуючи їх зовсім.

Хоча ця функція класна, вона сильно розряджає батарею. Щоб продовжити час роботи від батареї, розгляньте можливість її відключення, перейшовши в "Налаштування", потім "Екран та яскравість" та "Завжди увімкнено".

Також рекомендується вимкнути "Оновлення фону додатка" в розділі "Основні", потім "Оновлення фону додатка". Хоча ця функція може бути корисною для оновлення контенту в різних застосунках Apple Watch, вона теж пожирає заряд батареї. Мабуть, краще просто запускати програми, коли вам вони справді потрібні.