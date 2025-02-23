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6 найкорисніших видів соків, які варто обирати в магазині

Як вибрати корисний сік в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сік можна пити в будь-який час доби і він є корисним для здоров'я. Дієтолог називала види напоїв, які вважаються найкориснішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Що шукати в сокові

Щоб дізнатися, які соки найкращі для організму, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • Вибирайте 100% сік, щоб уникнути прихованих прозапальних доданих цукрів
  • Для овочевих соків шукайте сорти з низьким вмістом натрію з 250 міліграмами або менше на порцію
  • Завжди вибирайте соки, що містять м'якоть для додавання клітковини
  • Чим яскравіший колір соку, тим більше поживних речовин він містить, оскільки насичено забарвлені продукти багаті фітонутрієнтами, які зменшують запалення як антиоксиданти
  • Уникайте соків із додаванням барвників, консервантів або інших інгредієнтів, які вам незнайомі
  • Якщо можливо, вибирайте свіжовичавлені соки, оскільки в них більше поживних речовин 

Корисні сорти соків

Сік чорносливу

Сік чорносливу часто рекомендують для підтримки регулярного випорожнення кишечника завдяки вмісту в ньому клітковини. Він також містить калій, вітамін К і магній, які підтримують здоров’я кісток, а також антиоксиданти, які зменшують запалення.

Дієтолог Еліза Вітакер розповіла, що сік, виготовлений зі слив, може похвалитися вражаючою кількістю заліза, яке може допомогти в лікуванні або запобіганні анемії. 

Томатний сік

Томатний сік містить лікопін, який є антиоксидантом, який зменшує запалення в організмі, а також вітамін С, який підтримує правильну роботу імунної системи.

У цьому соку ви також знайдете багато калію, вітаміну B6 і лікопіну, які підтримують здоров’я серця, імунітету та очей.

Ананасовий сік

Ананасовий сік є улюбленим серед дітей і дорослих через його гострий солодкий смак. Крім того, ананасовий сік містить фермент під назвою бромелайн, який підтримує травлення, має протизапальні властивості та зміцнює здоров’я серця.

У цьому популярному соку ви також знайдете значну кількість вітаміну С, магнію та калію, які додатково сприяють здоров’ю імунітету та серця. 

Терпкий вишневий сік

Вишневий сік містить антиоксиданти, які зменшують запалення в організмі та можуть навіть сприяти здоров’ю мозку. Він також може сприяти кращому сну, оскільки містить триптофан і мелатонін.

Морквяно-імбирний сік

Коли справа доходить до комбінованих соків, морквяно-імбирний важко перевершити за загальними перевагами для здоров’я.

Він багатий бета-каротином, лютеїном і зеаксантином. Морквяний сік підтримує зір і імунну функцію, а імбир містить біоактивні сполуки, які підтримують імунітет і корисні для травлення. 

Гранатовий сік

Через високий вміст поліфенолів, гранатовий сік пов’язаний зі здоров’ям серця та зменшенням запалення. Крім того, гранатовий сік є одним із небагатьох прикладів того, де сік може бути доступнішим, ніж цілий фрукт, допомагаючи вам отримати переваги.

Що робить сік більш чи менш корисним?

Цілі фрукти та овочі складаються з "харчової матриці" з вітамінами, мінералами, клітковиною та корисними рослинними сполуками в одній структурі. Сік руйнує цю "матрицю", видаляючи клітковину, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові, довше забезпечує ситість і підтримує здоров’я кишківника.

Однак не вся клітковина втрачається в процесі, переважно лише нерозчинна. 

Крім того, деякі соки містять доданий цукор, барвники та консерванти, які погіршують загальну корисність напою. Щоб уникнути цих інгредієнтів, вибирайте 100% сік і обов’язково перевіряйте список інгредієнтів перед покупкою. В ідеалі цей список є дуже коротким і містить лише ті фрукти (або овочі), які рекламуються на упаковці.

 

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