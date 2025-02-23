6 самых полезных видов соков, которые стоит выбирать в магазине

Сок можно пить в любое время суток и он является полезным для здоровья. Диетолог называла виды напитков, которые считаются самыми полезными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Чтобы узнать, какие соки лучшие для организма, следуйте таким рекомендациям:
Сок чернослива
Сок чернослива часто рекомендуют для поддержания регулярного опорожнения кишечника благодаря содержащейся в нем клетчатке. Он также содержит калий, витамин К и магний, которые поддерживают здоровье костей, а также антиоксиданты, которые уменьшают воспаление.
Диетолог Элиза Уитакер рассказала, что сок, изготовленный из слив, может похвастаться впечатляющим количеством железа, которое может помочь в лечении или предотвращении анемии.
Томатный сок
Томатный сок содержит ликопин, который является антиоксидантом, уменьшающим воспаление в организме, а также витамин С, который поддерживает правильную работу иммунной системы.
В этом соке вы также найдете много калия, витамина B6 и ликопина, которые поддерживают здоровье сердца, иммунитета и глаз.
Ананасовый сок
Ананасовый сок является любимым среди детей и взрослых из-за его острого сладкого вкуса. Кроме того, ананасовый сок содержит фермент под названием бромелайн, который поддерживает пищеварение, обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет здоровье сердца.
В этом популярном соке вы также найдете значительное количество витамина С, магния и калия, которые дополнительно способствуют здоровью иммунитета и сердца.
Терпкий вишневый сок
Вишневый сок содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в организме и могут даже способствовать здоровью мозга. Он также может способствовать лучшему сну, поскольку содержит триптофан и мелатонин.
Морковно-имбирный сок
Когда дело доходит до комбинированных соков, морковно-имбирный трудно превзойти по общим преимуществам для здоровья.
Он богат бета-каротином, лютеином и зеаксантином. Морковный сок поддерживает зрение и иммунную функцию, а имбирь содержит биоактивные соединения, которые поддерживают иммунитет и полезны для пищеварения.
Гранатовый сок
Из-за высокого содержания полифенолов, гранатовый сок связан со здоровьем сердца и уменьшением воспаления. Кроме того, гранатовый сок является одним из немногих примеров того, где сок может быть более доступным, чем целый фрукт, помогая вам получить преимущества.
Целые фрукты и овощи состоят из "пищевой матрицы" с витаминами, минералами, клетчаткой и полезными растительными соединениями в одной структуре. Сок разрушает эту "матрицу", удаляя клетчатку, которая помогает регулировать уровень сахара в крови, дольше обеспечивает сытость и поддерживает здоровье кишечника.
Однако не вся клетчатка теряется в процессе, преимущественно лишь не растворимая.
Кроме того, некоторые соки содержат добавленный сахар, красители и консерванты, которые ухудшают общую полезность напитка. Чтобы избежать этих ингредиентов, выбирайте 100% сок и обязательно проверяйте список ингредиентов перед покупкой. В идеале этот список очень короткий и содержит только те фрукты (или овощи), которые рекламируются на упаковке.
Ранее мы сообщали о напитке, который может нанести вред здоровью и повысить уровень глюкозы.
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